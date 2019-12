LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Oggi occasione non sfruttata"

Terminata da pochi minuti Bologna-Atalanta sul risultato di 2-1. Nella sala stampa del Dall'Ara sta per arrivare il tecnico degli orobici Gianpiero Gasperini.

17:21 inizia la conferenza stampa

Avete sbagliato due occasioni nei primi minuti: hanno pesato sulla partita.

"Siamo una squadra che spreca spesso, crea tanto ma con percentuale di realizzazione non altissima. Nonostante le assenze non dovevamo perdere: abbiamo sprecato troppo. Nell'arco della gara siamo cresciuti, nella prima parte abbiamo avuto difficoltà soprattutto per la mobilità di Palacio. Abbiamo preso un gol su calcio d'angolo nostro e questo non ci deve capitare: ci ha messo la partita in salita. Però c'erano le condizioni per non perdere, per non lasciare sul campo un' opportunità di essere più in alto".

Le assenze hanno pesato?

"Le assenze erano pesanti ma mi concentro sulla partita".

Come valuta l'esordio di Colley?

"È entrato nel finale quando il gioco era spezzettato. Noi abbiamo un ottimo settore giovanile e da lì posso attingere".

Oggi grande partita di Palacio, che lei ha cercato la scorsa estate.

"Gli abbiamo concesso spazi, siamo stati molto rispettosi. Quando siamo riusciti a limitare lui il Bologna ha faticato di più. Rodrigo lo conosco da tempo, è un Campione, nonostante i 37 anni riesce sempre ad essere un professionista vero. È stato un bel gesto da parte sua rimanere a Bologna".

Cosa si aspetta dal sorteggio di Champions?

"Sinceramente non lo so. È una grandissima opportunità per noi, un motivo di grande prestigio, troveremo dei mostri sacri e cercheremo di fare bella figura. È un' modo anche per strutturarci al meglio anche in campionato".

17:29 termina la conferenza stampa