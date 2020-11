live Atalanta, Gasperini: "Partita di qualità. Dobbiamo giocare senza stress"

23.12 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, analizzerà la vittoria per 2-0 contro il Liverpool.

23.16 - Prende la parola Gasperini: "L'inserimento di Pessina ha aiutato molto, col Papu e Ilicic abbiamo giocato parecchie partite. A volte abbiamo giocato coi tre, è una soluzione. Non è detto che sarà sempre così, per altre partite adotteremo altre soluzioni".

Ilicic?

"Sono contento per lui, deve ritrovare la convizione di tornare in area. Ha ritrovato la fiducia, ha fatto tanti gol così. Questo gol è davvero molto importante".

Il passaggio del girone è un po' più vicino?

"La partita decisiva sarà con l'Ajax. Si dovrà vedere se avremo uno o due risultati a disposizione, abbiamo la qualificazione certa in Europa League. L'ambizione è quella di continuare in Champions, ci giocheremo tutto ad Amsterdam".

Cosa significa questa vittoria?

"Questo è un campo che tutti vedono come la storia del calcio. Non perdevano da 64 partite, forse è la migliore vittoria di sempre come prestigio. Ci deve dare la spinta, ci deve dare fiducia".

Oggi è una vittoria importante nel giorno più triste.

"Ho vissuto da avversario il periodo migliore di Maradona. Questa è una vittoria per l'Atalanta, è una vittoria in Champions e per la qualificazione. Abbiamo giocato una partita di qualità".

Ilicic e Pessina?

"Trovatemene uno o due che hanno giocato male, tutti hanno fatto una partita unica. Non mi sento di fare una classifica. Ilicic? È un momento superato, sta facendo ottime gare. Non è che prima non sbagliava mai, mi sembra in ottime condizioni. È un giocatore recuperato".

Dove può arrivare l'Atalanta?

"Deve giocare senza stress senza sentire le pressioni esterne. L'Atalanta deve trovare la soddisfazione a essere in questa competizione. L'unico grande rammarico è non viverlo vicino ai nostri tifosi. In tanti ci vogliono togliere la serenità".

23.25 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.