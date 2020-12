live Atalanta, Gasperini: "Primo tempo dominato, c'è rammarico"

22.50 - Siederà a breve in sala stampa il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini per raccontare la sfida di questa sera contro il Bologna. L'Atalanta, in vantaggio di due gol, si è fatta rimontare dai padroni di casa e rientra a Bergamo con un solo punto conquistato. Segui su TUTTOmercatoWEB.com la conferenza dell'allenatore della Dea.

23.15 - Gasperini siede in sala stampa. Inizia la conferenza.

Primo tempo dominato, poi cosa è successo?

"Anche nella ripresa abbiamo dominato la patita, nessuna grande azione da parte loro. C'è rammarico per quello che abbiamo perso. Per come è stata giocata dovevamo portare a casa i tre punti".

La sostituzione di Muriel ha inciso?

"Non credo sia stata la sostituzione di Muriel ad aver cambiato la partita. Come non lo è stata quella di Ilicic. Volevo vedere anche Miranchuk, mi sembrava la partita giusta".

Classifica: occasione persa?

"Il demerito è nostro. Raggiungere il quarto posto stasera doveva stimolarci di più. In questo momento non c'è questo furore evidentemente, lo dobbiamo cercare".

Come si augura il 2021?

"Inizierà talmente presto, e avremo subito la possibilità a gennaio di tornare in campo perciò spero di continuare come abbiamo finito".

23.20 - Termina la conferenza.