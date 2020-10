live Atalanta, Gasperini: "Se guardiamo i 90' sono due punti persi. Rigore generoso"

23.10 - Tra pochi minuti. il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenterà il match di Champions League contro l'Ajax.

23.35 - È iniziata la conferenza stampa di Gasperini.

Come commenta il match?

"Abbiamo fatto un ottima gara, la prestazione del primo tempo è stata in linea col secondo, ma siamo stati più precisi e meno sfortunati. Ci è mancata un po' di lucidità davanti".

Ora ci si gioca la qualificazione con l'Ajax.

"Credo che sia un girone da giocare, abbiamo fatto solo due partite. Il Midtjylland ha reso la vita difficile al Liverpool, credo che sia un girone tutto da giocare".

È un punto guadagnato o due punti persi?

"Sono due punti persi se guardiamo i 90', ma per come si era messa la partita è stato notevole averla recuperata. La partita è stata avvincente, globalmente i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione".

Zapata?

"Abbiamo davanti delle alternative che possono essere molto valide. Sia Ilicic che il Papu erano in ottime condizioni, ho tardato nelle sostituzioni perché li ho visti che ripartivano forte. È sintomo di grande condizione".

Quali sono i rapporti che sono usciti?

"Per noi è importante confrontarci con queste squadre, la reale consistenza la incontri sul campo. È stata una partita difficile, ma l'abbiamo interpretata con grande coraggio. Faccio fatica a ricordarmi una parata di Sportiello nel secondo tempo, siamo stati bravi a disinnescare un attacco forte come quello dell'Ajax. Ci siamo presentati molte volte in situazioni da gol, ma i ritmi erano eccessivi. In alcune occasioni, se non fossimo stati precipitosi, avremmo potuto trovare la soluzione giusta"

È stata una partita speciale. Ha una dedica?

"Il pubblico manca, è incredibile ciò che stiamo vivendo come risultati. Abbiamo giocato in tanti stadi, ora che possiamo farlo nel nostro impianto non c'è possibilità di vedere il pubblico. Il calcio senza tifosi perde molto, ma sappiamo che ci seguono sempre".

I cambi?

"Abbiamo alcuni giocatori molto importanti che possono dare una svolta dalla panchina, in certi momenti possono entrare ed essere pericolosi, come Malinovskyi: ha avuto due occasioni importanti".

Il rigore?

"Ho visto velocemente, è stato un rigore molto generoso. Gosens ha preso la palla in pieno, ma l'arbitro ha visto il rigore. Forse c'era anche un episodio di un fallo di mano. L'arbitro ha dato rigore, non è un momento fortunato. È stato un episodio dubbio che ci ha complicato le cose in un momento buono".

23.48 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.