LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Soddisfatti, ma potevamo chiuderla"

Dall'inviato a Bergamo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta ferma la Juve: termina 2-2 all'Atleti Azzurri d'Italia tra nerazzurri e bianconeri. Nel post partita, Gasperini commenta il match, Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Siamo un più fragili rispetto al passato, soprattutto nella fase difensiva. Usciamo da questa partita soddisfatti per la prestazione. E abbiamo preso gol dopo 2 minuti, rischiando di prendere un'imbarcata. Abbiamo ritrovato le distanze e le misure. A un certo punto, la vittoria era vicinissima. La Juve in queste situazione fa tanti gol, raddrizzando molte partite. E c'è riuscita anche oggi, in inferiorità numerica, senza però vincere. Un rammarico? Potevamo chiuderla, serviva più coraggio nel finale" le prime parole di Gasperini.

ALLA PARI - "Abbiamo giocato alla pari, a tratti anche meglio. Abbiamo provato a vincerla, purtroppo è andata così. Ci rimane il rammarico per non averla vinta, senza però dimenticare la prestazione, contro questa Juve. Sostituzione Pasalic? Avevo bisogno di un centrocampista come Pessina, messo dopo al posto di Ilicic".

GOMEZ - "Ha giocato da centrocampista vero. Si è fatto trovare nel vivo del gioco, contro una squadra molto offensiva, dovendo partecipare alla fase difensiva. Ho deciso di portarlo poi più avanti, perché non serviva avere un centrocampista in più. E' un ruolo che può fare con continuità".

ASSENZA RIGONI - "Scelta tecnica. Cosa manca per colmare il gap con le grandi? Sono altri tipi di partite... se fai bene con la Juve non è detto che vinci di sicuro contro il Genoa, per esempio. Nel girone di andata abbiamo qualche rammarico per alcune partite. Non siamo così forti quest'anno nel tenere il risultato. Ma abbiamo fatto anche cose molto buone. Ripeto: abbiamo giocato alla pari, forse anche meglio della Juve".