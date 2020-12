live Atalanta, Gasperini: "Vicini a vincerla. Juve ha segnato al primo tiro"

20:50 - Gian Piero Gasperini commenta il pareggio per 1-1 della sua Atalanta contro la Juventus all’Allianz Stadium nella dodicesima giornata del campionato di Serie A.

21:00 - Gasperini prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Siete andati vicini a vincerla ed è stata una bella gara.

“Ho avuto anch’io la sensazione che fosse una bella partita. Potevamo perderla sul rigore e su un paio di parate fatte da Gollini, ma siamo andati molto più vicini a vincerla. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol ma usciamo comunque soddisfatti”.

È sembrato doveste prendere prima uno schiaffo per poi ingranare…

“Dal campo ho avuto una sensazione diversa, loro hanno fatto gol al primo tiro. Abbiamo avuto tante situazioni dove non siamo riusciti a fare l’ultimo passaggio, ma abbiamo creato più noi. La squadra ha giocato con personalità e coraggio. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno tecnicamente anche se con i cambi fatti c’era l’opportunità di vincerla ma non ci siamo riusciti”.

Come ha visto la Juve?

“È partita con una buona condizione, stavano bene e hanno la loro identità ormai. Noi dovevamo stare attenti sulle palle lunghe su Morata che potevano metterci in difficoltà ma i difensori sono stati sempre bravi. Quando uscivamo col palleggio riuscivamo a riproporci bene, è stata un partita aperta con due squadre che sapevano cosa fare”.

Oggi è sembrata l’Atalanta dell’anno scorso…

“Penso che noi di recente abbiamo fatto molto partite così’: Liverpool, Amsterdam con la Fiorentina. Faccio fatica a pensare a partite negative, la sconfitta col Verona è stato un risultato casuale. Non vedo tanta differenza, sicuramente nei nostri confronti c’è molta attesa. Con Pessina e Malinovskyi siamo aggressivi, magari perdiamo un po’ di fantasia però compensiamo con gli altri. Questa è una fase così, ci sta dando ottimi risultati”.

Ha ritrovato la sua squadra?

“Non l’ho mai persa. L’impegno e la determinazione ci sono sempre stati, abbiamo fatto una striscia di partite difficili e qualcosa abbiamo pagato. Ma mai come atteggiamento e voglia di fare. Io non credo che l’Atalanta sia mai mancata”.

Un giudizio sulla prova di Gomez?

“Allora mi devi chiedere il giudizio sulla prova di tutti. L’Atalanta ha fatto tutta una buona partita, parlare di un singolo è offensivo per gli altri”.

Come sta Toloi? La prova di Freuler?

“Ha fatto un grandissimo gol ma le pagelle fatele voi, mi diventa difficile parlare di un singolo. Hanno fatto tutti un’ottima gara, abbiamo provato a vincerla con i cambi e abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo fare. Toloi ha un affaticamento ai flessori che non è niente di preoccupante però giocando ogni tre giorni non è stato possibile utilizzarlo”.

Con la cessione di Gomez si aspetta interventi sul mercato?

“Rivolga la domanda alla società quando aprirà il mercato, adesso abbiamo due partite importanti da giocare”.

21:12 - Termina ora la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.