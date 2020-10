live Atalanta, Gollini: "Giocheremo contro squadre forti, ma non dobbiamo porci limiti"

20.50 - Tra pochi minuti il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini interverrà al Festival dello Sport per parlare delle imprese dei nerazzurri degli ultimi anni.

21.10 - È iniziato l'intervento del portiere nerazzurro.

Cosa si prova in questi momenti?

"Dopo Valencia c'è stata una situazione surreale, il calcio è stato messo in secondo piano e tutti abbiamo pensato alla famiglia. Quando si è iniziato a parlare di ripresa abbiamo ricominciato ad allenarci, sono stati mesi d'incertezza: è stata una cosa molto pesante per tutti. Allenarsi per due mesi a casa è stato un test duro, ma siamo dei professionisti".

Che capitano è il Papu?

"È un grande capitano, è straordinario. È molto bravo a capire i momenti, sicuramente è un giocatore importante: lo reputo un pilastro sia in campo che nello spogliatoio. La sua permanenza è stata importante, è una figura fondamentale".

Come valuta questo modo di giocare?

"È complesso, ma è anche bello. È una filosofia di calcio, è la nostra forza. Il mister ci chiede di non giocare alla roulette russa: noi ci mettiamo del nostro, ma penso che questo modo di intendere il calcio ci ha dato tanti risultati".

Sentite questo dovere morale nei confronti della città?

"Personalmente abbiamo sempre sentito un grande entusiasmo, penso che sia stato un fattore chiave per farci rendere al meglio. Abbiamo avuto il merito di farci voler bene per quello che abbiamo fatto anche in Europa. Sentiamo il calore che c'è in tutta Bergamo, non sentiamo il peso ma l'orgoglio di rappresentare un popolo".

Come affronterete questa Champions?

"Come ha detto il mister è un peccato per i tifosi, mi ricordo quando abbiamo giocato contro l'Everton c'erano tanti tifosi. Senza il pubblico il calcio è un'altra cosa: andiamo a giocare contro squadre fortissime, è giusto non porci limiti. Lo abbiamo sempre fatto e cercheremo di farlo".

L'infortunio?

"Quando uno si fa male non può giocare, è la cosa più brutta. Una competizione, se viene rinviata, poi la puoi giocare. Non giocare la partita col PSG mi ha fatto molto male, chiaramente l'Europeo passa dall'Atalanta. È una conseguenza".

21.58 - È terminato l'intervento di Pierluigi Gollini.