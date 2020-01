LIVE TMW - Atalanta, Gasp: "Diventiamo come Juve e Inter. Obiettivo UCL"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.00 - L'Atalanta si conferma grande squadra con il pareggio a San Siro contro l'Inter. La Dea gioca una ripresa a tutto gas, colpisce pure due legni (Malinovskyj e Papu) e sbaglia un rigore con Muriel. E c'è il sospetto di un possibile secondo rigore nel primo tempo, ignorato dalla classe arbitrale. A breve il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, analizzerà la sfida del Meazza. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com.

23.20 - Iniziata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini

Tanti episodi da recriminare: cosa ne pensa?

"E' stata un'ottima gara, il gol di Lautaro ci ha messo nelle peggiori condizioni, non era facile contenere i loro attaccanti, ma piano piano abbiamo preso campo e iniziato a creare. La gara da quel momento diventava sempre più a nostro favore. Dovevamo fare ancora gol"

Può subentrare nel girone di ritorno un po' di pressione?

"Non siamo a guardare alle prime quattro. Lavoriamo partita dopo partita e anche quest'anno sarà così. Possiamo pensare di confermarci in Europa, per lo scudetto noi non possiamo giocare. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni anche quando come stasera è mancata la vittoria. La Champions ci ha dato tanto ma anche tolto. E poi l'infortunio di Zapata va sottolineato, pure quello di Ilicic: fattori che incidono in una stagione. Con il miglior Duvan possiamo fare bene come l'anno scorso"

Possibile che andare a mille all'ora non vi ponga alcun limite?

"Speriamo di no, la Champions ti mette di fronte squadre di alto livello che possono castigarti da un momento all'altro, anche quando non sembra. E' come giocare sempre contro le prime tre o quattro della nostra Serie A. Abbiamo capito che anche in Europa il nostro calcio va molto bene, ci ripromettiamo di essere più vicini alle top italiane. Ci siamo avvicinati, anche il nostro target è al momento più basso"

Come è cambiata l'Inter rispetto all'anno scorso?

"Ora è una squadra imprevedibile, Antonio è stato brava a renderla vincente, forse avrà bisogno di tempo anche se di solito porta a casa il titolo subito. Merita di essere al fianco della Juve che ad oggi non ha mai dato l'impressione di essere al top. Può succedere di tutto"

La prestazione di Ruslan Malinovskyj come la giudica?

"Ha sbagliato due-tre passaggi che lo avrei ammazzato (ride, ndr). Che sia forte non ci sono dubbi, che lo diventerà molto di più neppure"

23.30 - Terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini