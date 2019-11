LIVE TMW - Atalanta, Palomino: "Zapata? Oggi si è allenato con noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

20.45 - Tra poco José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, interverrà a Bergamo TV per analizzare il momento della compagine nerazzurra.

20.59 - È iniziato l'intervento del difensore nerazzurro ai microfoni della trasmissione TuttoAtalanta.

Come sta la squadra?

"L'Atalanta sta bene, speriamo di migliorare ma stiamo bene. Adesso riprendiamo con una partita importante, speriamo di affrontarla al meglio. È vero che giochiamo in casa, vogliamo fare una buona partita".

State segnando poco.

"Sta mancando il gol. Noi siamo abituati a segnare, ma sono momenti e speriamo che siano già passati".

L'assenza di Zapata toglie tanto.

"Duvan per noi è importante, è un ciclo di due partite in cui non creiamo molto. C'è stato un periodo in cui non siamo stati al meglio, sarà una settimana importante".

Zapata sta bene?

"Oggi ha fatto allenamento con noi. Non so come sta, ma sembra essere positivo. Penso che sia vicino al rientro".