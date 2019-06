LIVE TMW - Atalanta Primavera, Brambilla: "Ha vinto la più forte"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

23.25 - 21 anni dopo l'Atalanta torna a trionfare nel campionato Primavera, grazie alla rete di Colley che ha steso l'Inter campione d'Italia. Per la Dea è il terzo titolo della storia. Tra poco il tecnico dei bergamaschi, Massimo Brambilla, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini di Parma. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.35 - Iniziata la conferenza stampa di Massimo Brambilla

Abbiamo finiti gli aggettivi: ce ne dia qualcuno lei... - "Li ho finiti anch'io. Vinciamo il campionato da due anni, ma poi nella fase finale ci perdevamo sempre. Credo quest'anno abbia vinto la squadra più forte"

Cosa non vorrebbe rivedere? - "Nella prima mezz'ora non siamo riusciti a giocare, poi ci siamo sciolti nel secondo tempo dove il match era equilibrato. L'Inter è forte e ti mette in difficoltà, ma siamo venuti fuori con la nostra qualità"

Due anni fa perse una finale simile: è stata una rivincita? - "Nel calcio giovanile per me non esistono rivincite. Fu comunque una sconfitta rocambolesca"

Kulusevski è già pronto per la prima squadra? - "Dejan ha qualità, resistenza e fisicità. E' cresciuto anche dal punto di vista difensivo, del sacrificio, non so se può andare già in prima squadra. Credo sia pronto per i grandi, deciderà il direttore"

23.39 - Terminata la conferenza stampa di Massimo Brambilla