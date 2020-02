LIVE TMW - Atalanta, Toloi: "Con la Fiorentina abbiamo dominato 90 minuti"

Diretta testuale

20.50 - Tra pochi minuti Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, interverrà ai microfoni di Bergamo TV durante la trasmissione di Tutto Atalanta.

20.55 - È iniziato l'intervento del giocatore nerazzurro.

Avete sfatato un tabù.

"Era ora vincere lì, abbiamo dominato tutti i 90'. Siamo riusciti a vincere una partita importante. Abbiamo sempre avuto il possesso e creato occasioni, siamo rimasti concentrati e nel secondo tempo abbiamo ribaltato la partita".

C'era comunque malumore.

"È normale arrabbiarti quando succede questo. L'importante è essere entrati con la stessa mentalità, il risultato poteva essere più largo".

In trasferta andate meglio rispetto ai match interni.

"Non è facile giocare con squadre come Genoa e SPAL. Contro di noi danno tutto. Quando non fai risultato l'importante è reagire nella partita successiva. La Fiorentina lasciava più spazio, con altre squadre è diverso. La nostra squadra è sempre stata bene fisicamente, ci aiutiamo. Quando facciamo così è difficile per tutti".

È facile giocare sapendo il risultato delle altre squadre?

" Non cambia nulla. Il campionato è lungo, dobbiamo pensare partita per partita. Adesso abbiamo tre punti, poi ci sarà uno scontro diretto con la Roma".

Quanto deve a Gasperini?

"A me è sempre piaciuto giocare così, anche in Brasile. Chi ha voglia con Gasperini può crescere molto. Molti sono cresciuti tanto con l'allenatore".

Cinque anni dal suo arrivo.

"Sono passati cinque anni, sono felicissimo. Voglio fare tante cose belle per l'Atalanta. Mi è sempre piaciuto il numero 2. Io mi trovo comunque più centrale, ma giocando a tre mi sento bene in campo".