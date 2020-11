live Atalanta, Zapata: "Se riusciremo a sviluppare il nostro gioco possiamo fargli male"

13.15 - Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, interverrà tra pochi minuti all'interno della sala stampa del centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per analizzare la sfida contro il Liverpool.

13.30 - È iniziata la conferenza stampa di Zapata.

Al Liverpool mancherà Van Dijk.

"So che loro hanno qualcuno fuori, ma non vuol dire niente. Loro sono forti, qualsiasi giocatore che giocherà al posto loro avrà esperienza. Sarà una partita molto difficile".

Come affronterete il Liverpool?

"Loro sanno come giochiamo davanti, dobbiamo essere determinati durante tutta la partita. Dobbiamo pensare ad entrambe le fasi, per vincere questa partita dobbiamo avere la loro stessa intensità".

Non sarà semplice.

"Sono d'accordo, non sarà una partita facile. Lo scorso anno vinto la premier, due anni fa la Champions. È una squadra fortissima a livello internazionale. Non sarà facile nemmeno per la loro difesa, se riusciremo a sviluppare il nostro gioco possiamo fargli male".

Sarà più importante la gara di domani o quella con l'Inter?

"Per noi tutte le partite sono importanti, non possiamo permetterci di scegliere alcune gare rispetto ad altre. Poi penseremo all'Inter".

Per lei sarà l'anno chiave.

"Ogni anno è un'opportunità, parlo singolarmente. Lo scorso anno sono stato fuori in queste partite, ora voglio approfittarne per riuscire ad esprimere al meglio le mie capacità".

Qual è il vostro rapporto fuori dal campo?

"È sempre stato ottimo per tutti. Adesso il mister ha tante opzioni, chi gioca deve stare bene. Chi va in campo deve sfruttare il momento".

13.58 - È terminata la conferenza stampa di Duvan Zapata.