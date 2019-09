LIVE TMW - Atletico, Gimenez: "La Juve non è solo CR7. Voglia di rivalsa? No"

Fonte: Inviato a Madrid

19.50 - Josè Gimenez presenta Atletico-Juve con Diego Simeone.

La conferenza inizia praticamente subito dopo quella dei bianconeri. Prima domanda: come gestirai la responsabilità di guidare la difesa? Prima in Champions senza Godin?

"Ho tanta voglia, tanta fiducia, per me è una cosa molto importante. L'affronterò sapendo la responsabilità che ho".

Giocare con la Juve vi motiva di più?

"Siamo sempre motivati. Però sappiamo quanto sia importante questa partita, è la prima del gruppo. Vogliamo giocare bene e fare punti".

Ti preoccupa il passato di CR7?

“No, la motivazione passa da noi, il passato è il passato. Vogliamo giocare con la stessa voglia che abbiamo in qualsiasi partita, in qualsiasi competizione”.

Marcare Cristiano sarà difficile.

“È un grandissimo attaccante, però la Juve non è solo Cristiano Ronaldo. Non possiamo pensare alla partita in quel modo. L’importante sarà fare un gran lavoro di gruppo”.

Hai voglia di rivalsa?

"Mi ripeto. No. È un'altra stagione, con altri giocatori, è tutto diverso. Ho tanta voglia di giocare, l'anno passato non c'era una pressione particolare per il fatto che la finale fosse al Wanda".

Come stai aiutando Joao Felix nell'ambientamento?

"È un ragazzo con grande qualità, ha già fatto benissimo a livello europeo. Tanta pressione su di lui? No, è un ragazzo di 19 anni, non lo dimentichiamo. In questa squadra non c'è nessuno più importante dell'altro. Siamo tutti uguali e diversi".

Si conclude qui la conferenza stampa di Gimenez.