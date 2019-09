LIVE TMW - Atletico-Juventus, le formazioni della Youth League

Fonte: ha collaborato Ivan Cardia, inviato a Madrid

13.31, In campo la Youth League: le formazioni - Fischio d'inizio alle ore 14 per Atletico-Juventus di Youth League. Ecco le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (4-4-2): Saldana; Gutierrez, Marco Moreno, Granado, Medrano; Navarro, Ferreras, Quintana, Riquelme; Tenas, Cedric. All.: Gonzalez

Juventus (4-3-1-2): Siano, Bandeira, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Tongya, Fagioli, Ahamada; Abou; Sene, Sekulov. All.: Zauli

13.10, Il fischio d'inizio in tutto il Mondo - Attraverso il proprio profilo Twitter l'Atletico Madrid ha comunicato l'orario d'inizio del match di questa sera contro la Juventus nei vari fusi orari di tutto il mondo.

12.36, Niente ultras bianconeri a Madrid - I pochi ultras bianconeri che avevano prenotato il viaggio e i biglietti per la partita di stasera tra Atletico Madrid e Juventus, hanno deciso di non entrare al Wanda Metropolitano per protesta contro l'inchiesta "Last Banner" che ha decimato i vertici dei principali gruppi di tifosi della curva juventina. Intanto la Questura alza l'attenzione intorno alla partita contro Verona del prossimo weekend, quando all'Allianz Stadium per la prima volta non si vedranno i simboli storici dei gruppi ultras coinvolti: parola della Digos. Tira una brutta aria e si vedranno anche gli steward in curva, mai visti prima degli arresti dell'altro giorno. Uno striscione è poi comparso in zona stadio: "Non temete fratelli, non sarete mai soli". I Drughi Giovinezza, le ultime leve del principale gruppo organizzato degli ultras bianconeri, agli ordini del solito Dino Mocciola, leader della curva arrestato l'altro giorno come vertice delle attività criminali riscontrate in ambito juventino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

12.13, Il messaggio della Juve via Twitter - "Inizia il nostro viaggio in Champions League. Godiamocelo" è il messaggio che la Juventus ha condiviso questa mattina via Twitter nel giorno del primo match europeo stagionale. Due i "testimonial" scelti per la gara contro l'Atletico Madrid: il capitano, Leonardo Bonucci, e il fenomeno, Cristiano Ronaldo.

11.30, CR7 bestia nera dell'Atletico Madrid - Quando scende in campo Cristiano Ronaldo le attenzioni sono tendenzialmente concentrate su di lui. In casa Atletico questa situazione verrà amplificata ancora di più. Sia per il suo passato al Real, che per la sfida tutta lusitana col nuovo talentino dei Colchoneros Joao Felix, ma anche e forse soprattutto per i precedenti. In 33 gare ufficiali da avversario dell'Atletico il numero 7 della Juventus ha segnato ben 25 reti, facendone la sua seconda vittima preferita seconda solo al Siviglia. Altro dettaglio non da poco. Di questi 25 gol sette sono arrivati in gare di Champions League, tre dei quali nella clamorosa vittoria nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione della coppa dalle grandi orecchie.

11.06, Niente rimpatriata per Morata - Sarà Alvaro Morata il grande assente questa sera al Wanda Metropolitano per Atletico-Juventus. L'attaccante ex dei bianconeri non sarà infatti a disposizione di Diego Simeone a causa della botta al ginocchio rimediata lo scorso agosto e ancora non riassorbita. Il dolore che il centravanti continua a sentire ha fatto optare lo staff sanitario dei Colchoneros per non rischiare.

10.38, Le probabili formazioni - Come preannunciato dallo stesso Maurizio Sarri la Juventus per il suo esordio in Champions League si discosterà pochissimo dalla formazione che ha deluso a Firenze. L'unica differenza certa è quella che riguarda Federico Bernardeschi che prenderà il posto dell'infortunato Douglas Costa. Sembra recuperato, invece, Miralem Pjanic per partire dal primo minuto

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Vitolo, Thomas, Niguez, Koke; Diego Costa, Joao Felix.

10.30 - Inizierà oggi l'avventura in Champions League per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, inseriti nel Gruppo D, affronteranno alle 21.00 al 'Wanda Metropolitano' di Madrid l'Atletico Madrid. Nello stesso girone sono presenti anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca che si sfideranno a loro volta alle 21. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!