LIVE TMW - Atletico, Koke: "Non ci sono favoriti. Come se fosse una finale"

19.42 - Sarà Koke a fare compagnia al suo tecnico Simeone in conferenza stampa. I due presenteranno tra pochi minuti la sfida di domani tra l'Atletico Madrid e la Juventus.

19.49 - Ecco Koke in sala stampa.

Qual è la sensazione nello spogliatoio?

"Lotteremo sapendo il valore della Juventus, come se fosse una finale. La affronteremo così, non ci sono favoriti e vogliamo andare avanti entrambe".

Chiellini ha detto che siete la squadra più italiana.

"Noi giochiamo con lo stile Atletico Madrid. Non italiani né spagnoli, abbiamo la nostra identità. Se dice così magari ha ragione, ma abbiamo il nostro stile e la nostra identità".

Come ti senti?

"Posso giocare 45, 90, zero minuti. Se gioco o non gioco cercherò sempre di aiutare la squadra".

Conclusa qui la (brevissima) conferenza stampa di Koke.