LIVE TMW - Ballardini: "Spal top in difesa, per questo la Juve non ha segnato"

12.49 - Conclusa la conferenza stampa.

12.46 - Sui calciatori che non saranno a disposizione: "Izzo, Veloso e Galabinov non sono a disposizione così come Rosi, squalificato".

12.44 - Sul momento di forma di Giuseppe Rossi: "Dopo due settimane di allenamento ha una gamba che risponde meglio".

12.42 - Sull'ottima stagione che sta disputando Lazovic: "Ha delle qualità non comuni. È abile, veloce con la palla e serio. Si esprime meglio dalla metà campo in avanti".

12.40 - Sul momento che sta attraversando Lapadula: "Ha sempre fatto vedere grande serietà, impegno e tenacia. Si è sempre speso molto per il Genoa. Non gli posso rimproverare niente perché è sempre dentro la partita. Con sacrificio e determinazione”.

12.39 - Sulla condizione fisica di Taarabt: "Si è allenato con la squadra da martedì dopo qualche giorno di stop. Sta bene ed è a disposizione".

12.38 - Sul pareggio conquistato dalla SPAL nell'ultimo turno contro la Juve: "Il campionato italiano è molto difficile perché ogni squadra fa bene la fase difensiva. La Juventus non è riuscita a far gol alla Spal per questo motivo”.

12.36 - Sul momento della sua squadra: "Il Genoa ha la necessità di creare gioco e occasioni da gol. Ultimamente stiamo dimostrando di saper fare bene, a larghi tratti anche in fase offensiva".

12.34 - Ha inizio la conferenza stampa di Davide Ballardini: "Contro la Spal sarà una partita difficile. È una squadra organizzata e in salute. Giocano insieme e nello stesso modo da tanti anni. A gennaio hanno aggiunto forza e qualità con il mercato".

12.25 - Inizierà alle 12.30 la conferenza stampa di Davide Ballardini. L'allenatore del Genoa presenterà la sfida contro la SPAL valida per la 30esima giornata di Serie A.