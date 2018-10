LIVE TMW - Barça-Inter, le formazioni ufficiali: ci sono Skriniar e Borja Valero

Fonte: Con la collaborazione di Lorenzo Di Benedetto, inviato a Barcellona

19.50 - Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Rafinha; Coutinho, Suarez.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

18.20 - In casa nerazzurra tutto ruota intorno al nome di Marcelo Brozovic. Se il croato, come sembra, dovesse farcela sarebbe lui a comporre la cerniera davanti alla difesa insieme a Matias Vecino, con Borja Valero nel ruolo di trequartista, mentre in caso contrario sarebbe un vero problema per Spalletti, visto che Gagliardini è fuori dalla lista Champions e uno tra Asamoah e Skriniar dovrebbe adattarsi, sempre che non sia Borja Valero ad arretrare con l'inserimento di Candreva nel tridente alle spalle di Mauro Icardi. In difesa spazio a Joao Miranda con uno tra De Vrij e lo slovacco in panchina: al momento pare favorito l'olandese per una maglia da titolare. Difficile comunque provare a ipotizzare quella che sarà la formazione titolare nerazzurra per la sfida al Camp Nou.

18.15 - Il tecnico blaugrana e Jordi Alba sono stati molto chiari nello specificare che Lionel Messi non si sostituisce con un giocatore solo ma servirà l'apporto di tutta la squadra e del pubblico catalano per sopperire alla sua assenza, anche se chiaramente lo stesso Valverde dovrà scegliere un uomo da mandare in campo al posto del numero 10. Due le ipotesi più probabili: la prima riguarda Dembele, ma il francese è stato fischiato duramente nella sfida contro il Siviglia dello scorso weekend e questo sta facendo riflettere il suo allenatore, perché, come detto, i tifosi dovranno essere l'arma in più per il Barça. La seconda è quella relativa all'ex di turno Rafihna, elogiato a più riprese da Spalletti in conferenza stampa. In realtà ce ne sarebbe anche una terza, con Sergi Roberto avanzato e Semedo nel ruolo di terzino destro ma al momento sembra la meno probabile.

18.00 - Manca poco, solo tre ore, poi al Camp Nou andrà in scena la sfida tra Barcellona e Inter che varrà molto in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Da una parte mancherà il migliore, Lionel Messi, dall'altra uno dei più importanti, Radja Nainggolan, e per questo sia Ernesto Valverde che Luciano Spalletti hanno nascosto bene le carte in conferenza stampa per quel che riguarda le loro formazioni titolari.

17.50 - Cade l'Inter contro il Barcellona in Youth League: 2-1 per i catalani a segno nel primo tempo con De la Fuente e Mortimer. Colidio su rigore nella ripresa accorcia le distanze. I nerazzurri ora sono ultimi in classifica nel proprio girone.

17.01 - Demetrio Albertini ha parlato a Mundo Deportivo di Barcellona-Inter: "Affrontare una squadra italiana è sempre complicato. La Serie A ti abitua e ti allena a soffrire, per cui una squadra italiana sa gestire bene i momenti difficili. Sarà una partita molto difficile per il Barcellona, che comunque è una delle favorite per vincere la Champions ed è sicuramente favorito per vincere questo girone".

16.25 - "Ci tocca giocare senza Messi, ne avvertiremo la mancanza. Abbiamo il nostro stile e lo riproporremo in maniera differente perché quello che ha Messi non lo ha nessuno. Daremo il massimo". Anche a Rai Sport, Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla del peso specifico dell'assenza della Pulce argentina nel match di stasera contro l'Inter, una sfida nella quale i blaugrana dovranno rimanere concentrati anche oltre il 90': "Inter pericolosa negli ultimi minuti? E' in dettaglio da tenere presente, sappiamo che non possiamo rilassarci fino al triplice fischio - spiega il Txingurri -. Con l'Inter, come successo con Tottenham, Samp e Milan, si lotta fino alla fine", le parole riportate da fcinternews.it.

16.16 - Mancano poco più di 4 ore al fischio d'inizio della sfida fra Barcellona e Inter al Camp Nou. L'attesa è sempre più alta a causa della classifica che vede le due squadre appaiate al primo posto, ma anche per via dell'assoluta incertezza che regna attorno alle formazioni che sceglieranno i tecnici. Da una parte mancherà Messi, dall'altra Nainggolan, con Brozovic e Perisic che saranno valutati solo all'ultimo secondo utile.



16.04 - Come si schiererà il Barcellona senza Leo Messi? I lettori del Mundo Deportivo sembrano avere pochi dubbi e puntano tutto su Malcom. Il brasiliano ha raccolto il 43% delle preferenze nel sondaggio del quotidiano spagnolo. Al secondo posto Dembele col 29%, quindi Arturo Vidal (con cambio modulo) con l'11%. Seguono Sergi Roberto (8%), Rafinha (6%) e Munir (3%).

15.50 - Al Mini Estadi di Barcellona va in scena la sfida di Youth League fra Barcellona e Inter under 19. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Barcellona (4-3-3): Tenas; Jaime, Comas, Rojas, Bravo; Kourouma Kourouma, Sanz, Monchu; De La Fuente, Ruiz, Mortimer.

Inter (4-3-3): Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo, Corrado; Gavioli, Pompetti, Schirò; Mulattieri, Colidio, Salcedo.

14.39 - "Senza Messi è l'ora di Valverde". Titola così El Pais, principale quotidiano spagnolo, in vista della gara di questa sera fra Barcellona e Inter. L'assenza del Diez è ovviamente pesantissima per i blaugrana che perderanno tanto dal punto di vista del talento e dell'imprevedibilità. Per questo tutto passa in mano al tecnico Ernesto Valverde che dovrà trovare nuove soluzioni per far male ai nerazzurri. Due le ipotesi in mano all'ex Athletic Bilbao: 4-3-3 con l'inserimento di Dembele (o Malcom) in attacco, o 4-4-2 con l'inserimento di un centrocampista in più e Coutinho spostato molto più vicino a Luis Suarez.

14.25 - Ha preso il via in questi minuti il pranzo istituzionale previsto dalla UEFA per Inter e Barcellona. Per i nerazzurri presenti Steven Zhang, Javier Zanetti, Giovanni Gardini e Alessandro Antonello.

14.03 - Una classifica bella da guardare, quella dell'Inter in Champions dopo due giornate. Le vittorie contro Tottenham e PSV hanno proiettato i nerazzurri in vetta al Bruppo B al pari del Barcellona, motivo per il quale la sfida di stasera assume una certa importanza. Questa la classifica:

Narcellona 6

Inter 6

Tottenham 0

PSV 0

13.30 - A poche ore dall’inizio della sfida del Camp Nou tra Barcellona e Inter molti tifosi nerazzurri sono a passeggio per il centro della città. Tante maglie interiste sulle Ramblas, così come in Plaça Catalunya. Sono circa 2000 i tifosi nerazzurri attesi questa sera allo stadio.

13.04 - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic ha parlato così di Mauro Icardi, attaccante dai pochi palloni toccati ma dai tantissimi gol: "E' tornato Pippo Inzaghi! Mauro è uno di quegli attaccanti che hanno un'occasione e segnano, che non hanno bisogno di molto per far danno e per questo va controllato sempre. Guarda cos'è successo al Milan. Nel movimento che fa nel gol non c'è nulla di causale: ci ha pensato, ci ha lavorato, e boom, uno a zero e tutti a casa. Ognuno gioca col suo stile e io vedo l'Inter molto sicura, convinto di ciò che fa e di come lo fa".

12.42 - L'Inter si avvicina alla sfida di questa sera proponendo un video mash-up dei gol di questa stagione, soprattutto europei, con la storica gara del 2010 in cui la squadra di Mourinho, nonostante la sconfitta per 1-0 (gol di Pique), festeggiò l'accesso alla finale di Madrid.



11.55 - L'Inter arriva a Barcellona con la voglia di proseguire la striscia di vittorie e di provare a mettere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. In casa Barcellona si dovrà far fronte all'assenza di Messi, con Dembelé possibile sostituto dell'argentino nel tridente. Anche se nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Rafinha al posto del francese e, sullo sfondo, permane una terza ipotesi che prevede l'avanzamento di Sergi Roberto nei tre davanti con Semedo terzino. Per quanto riguarda l'Inter, se possibile, c'è ancora più incertezza e tutto dipenderà dall'impiego o meno di Marcelo Brozovic. Con lui in campo solito 4-2-3-1 con Borja Valero al posto di Nainggolan, in difesa uno fra Skriniar e De Vrij al fianco del sicuro Miranda. Se il croato non dovesse dare le necessarie garanzie si aprirebbe un vero e proprio ventaglio di possibilità: senza Nainggolan e Gagliardini, il ruolo accanto a Vecino potrebbe essere ricoperto da Asamoah o Borja Valero. Ma in entrambi i casi resterebbero scoperte, rispettivamente, le caselle di terzino sinistro e trequartista alle spalle di Icardi. A detta di Spalletti potrebbe giocare anche Skriniar, a centrocampo, ma nelle gerarchie delle preferenze questa ipotesi sembra piuttosto in basso. Queste, a poco più di 8 ore dal fischio d'inizio, le probabili formazioni della gara:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Dembelé. A disposizione: Cillessen, Semedo, Brandariz, Vidal, Rafinha, Malcom, Munir. Allenatore: Ernesto Valverde.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, De Vrij, Dalbert, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

11.40 - L'Inter cerca l'impresa nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri questa sera, ore 21, saranno ospiti del Barcellona al Camp Nou per una gara che potrebbe regalare la vetta solitaria ad una delle due squadre. Su TMW potrete seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione direttamente da Barcellona.