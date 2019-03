LIVE TMW - Barça-Lione, Messi per raggiungere CR7: si parte dallo 0-0

Premi F5 per ricaricare la pagina

© foto di J.M.Colomo

13.00 Dubbio per il Barça La Vanguardia racconta che non sarebbe ancora risolto l'ultimo dubbio per il Barcellona in vista della gara di stasera. Riguarda il tridente: certi di una maglia Messi e Suarez, in ballottaggio Dembele e Coutinho per completare il tris.

12.43 Messi uomo da ottavi Interessante statistica ravvisata dal Mundo Deportivo su Lionel Messi. Agli ottavi i finale di Champions League ha graziato soltanto una contendente senza segnarle gol. Poi diciassette reti tra dieci avversarie totali, con il record di cinque al Leverkusen nel 2011/2012.

12.20 Le ultime sull'OL Secondo il Mundo Deportivo, il Lione dovrebbe giocare stasera con il 4-2-3-1 per sfidare il Barcellona. Assente solo il giovane attaccante Gouiri, tutti a disposizione in rosa per Genesio. Moussa Dembele davanti, Fekir da 10, Depay e Aouyar sugli esterni.

11.55 Le ultime sul Barça Questa, secondo il Mundo Deportivo, la formazione del Barcellona che stasera sfiderà il Lione alle 21:00 agli ottavi di Champions. Classico 4-3-3 con Suarez al centro del tridente con Coutinho e Messi. Assenti Rafinha e Vermaelen oltre a Todibo, non in lista. Panchina per Dembelé, mediana con Arthur, Busquets e Rakitic.

11.30 Stasera Barcellona-Lione - Si parte dallo 0-0 del Parc OL tra Barcellona e Lione. Si chiude oggi con la sfida tra Blaugrana e transalpini, oltre che quella tra Bayern e Liverpool, il quadro degli ottavi di finale Champions. Il risultato dell'andata ha sorpreso tutti. Non solo per il pareggio, ma anche per l'assenza di gol. Il Barcellona accoglie l'Olympique Lione negli ottavi di ritorno di Champions League: tutto o niente, in un'unica sera. I catalani, con la Liga ormai archiviata, hanno l'obiettivo di tornare grandi in Europa. Questo undici titolare dà la sensazione di possedere la maturità e la coesione per poter arrivare fino in fondo. La banda Génésio cercherà di fare il colpaccio su uno dei campi più complicati del continente. Ma non bisogna mai dare nulla per scontato, soprattutto quando si parla della Coppa dalle “grandi orecchie”. Si partirà dallo 0-0 del Groupama Stadium, con i catalani che hanno due risultati su tre utili per passare ai quarti di finale. Ma attenzione ai francesi, tutto può ancora accadere.