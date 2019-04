LIVE TMW - Barça-Man Utd, secondo atto. Squadre arrivate al Camp Nou

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

19.34 - Uno sguardo allo spogliatoio del Barça - Tutto pronto al Camp Nou per la sfida delle 21 fra Barcellona e Manchester United. Intanto il club catalano, tramite i social, ci porta all'interno dello spogliatoio della squadra di Ernesto Valverde.



Dressing room ✅

Pitch ✅

The Camp Nou is ready#BarçaMUFC

🔵🔴 pic.twitter.com/Hed5pZSqCW — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2019

19.01 - Messi e Suarez insieme al Camp Nou - Il giocatori di Barcellona e Manchester United stanno arrivando al Camp Nou dove alle 21 prenderà il via la sfida di ritorno dopo lo 0-1 dell'andata a Old Trafford. Fra i primi ad arrivare nell'impianto da segnalare Leo Messi e Luis Suarez, arrivati insieme con l'auto dell'argentino.



🔵🔴 Messi y Luis Suárez LLEGAN JUNTOS al Camp Nou. ¡Ya queda menos para que comience el Barça - Manchester United! A las 20:45 conectamos en YouTube #ChiringuitoInside https://t.co/8fA8xH0NO6 pic.twitter.com/g6zjGshWwZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2019

17.56 - Le probabili formazioni - A circa 3 ore dal fischio d'inizio, in casa Barcellona permangono almeno due dubbi di formazione. Il primo riguarda l'esterno destro di difesa, con Semedo diffidato e Sergi Roberto di rientro dall'infortunio. Davanti, invece, Ousmane Dembele sembra avanti nelle preferenze rispetto a Coutinho.

Il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer, invece, sembra avere le idee più chiare con Lukaku al centro dell'attacco e un centrocampo improntato sul dinamismo. Anche se nelle ultime ore Lingard starebbe scalando posizioni nei confronti di Martial. Queste le probabili formazioni della sfida:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé

Man United (4-3-3): De Gea; Dalot, Lindelof, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial (Lingard)

17.27 - La vigilia delle due squadre - Le immagini delle conferenze stampa di Valverde e Solskjaer, gli allenamenti di rifinitura delle due squadre e l'attesa che si respira in città. Il Barcellona, tramite i propri canali social, ha mostrato alcune immagini riassuntive della vigilia della sfida di ritorno contro il Manchester United. All'andata a Old Trafford i blaugrana si sono imposti per 1-0.



👀 [INSIDE VIEW]

😃 Return of the @ChampionsLeague to Camp Nou

🔙 This was the build-up for the 2⃣ teams

🔵🔴 Força Barça!

⚽ # BarçaMUFC pic.twitter.com/vKFEzM7gG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 aprile 2019

16.43 - Solskjaer e il ricordo della finale del '99 - 20 anni dopo, Ole Gunnar Solskjaer torna al Campo Nou. Tempi, scenari e contesti diversissimi fra loro, ma con in comune la presenza dell'ex attaccante norvegese oggi tecnico dei Red Devils.

Man United-Bayern Monaco, 26 maggio 1999, Camp Nou di Barcellona - Entrambe le squadre arrivano alla sfida con la possibilità di vincere il Triplete. L'ultima finale del Millennio vede i bavaresi passare in vantaggio dopo una manciata di minuti con la punizione di Mario Basler, bravo a beffare Schmeichel. Un risultato, lo 0-1, che non cambierà più per tutto il primo tempo e per buona parte del secondo, nonostante gli sforzi degli inglesi e il doppio palo tedesco con Scholl e Jancker. Poi, fra il 67' e l'81', sir Alex Ferguson tira fuori due conigli dal cilindro e in campo entrano prima Teddy Sheringham, poi Ole Gunnar Solskjaer. E proprio Sheringham, al 91esimo, regala l'inatteso pareggio ai Red Devils sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi, al 93esimo e ancora da calcio d'angolo, ecco che si materializza l'impensabile: Beckham calcia, il solito Sheringham spizza di testa e Solskjaer ribadisce in rete da pochi passi. Delirio e festa da una parte, sgomento e rabbia dall'altra.

Stessa coppa, stesso posto, ruolo diverso - Questa sera, a quasi 20 anni da quella partita che resterà per sempre nella storia, Ole Gunnar Solskjaer torna al Camp Nou per provare a ripetere il miracolo. Perché il suo United parte da una oggettiva posizione di svantaggio, avendo perso l'andata a Old Trafford 0-1. Ma proprio quella gara di 20 anni fa, così come la recente eliminazione del PSG partendo da posizione di svantaggio, regalano speranza. E probabilmente, negli spogliatoi dell'impianto catalano, il norvegese farà appello anche e soprattutto a questi precedenti per aumentare la carica emotiva dei suoi.



United-Bayern (1999) O Bayern abriu o placar com Basler aos 6' do 1º tempo. 84 minutos suportando a pressão e mantendo o resultado. 45' do segundo tempo, 1-0 para o Bayern. Em dois minutos, tudo muda. O futebol. pic.twitter.com/DW4MwdyePj — Adriel (@footSEP) 14 aprile 2019

16.13 - Ferguson al pranzo istituzionale - Le dirigenze di Barcellona e Manchester United si sono ritrovate nelle scorse ore al ristorante 'Torre d'Alta Mar' per il pranzo istituzionale precedente la gara di ritorno dei quarti di Champions League. Per i balugrana erano presenti, oltre al presidente Bartomeu, anche Jordi Cardoner, Jordi Moix, Pau Vilanova, Amador Bernabeu, David Bellver e Wounter Lambrecht. La comitiva dei Red Devils, invece, era capitanata da sir Alex Ferguson, ambasciatore del club inglese nell'occasione.

14,53 - Il Manchester United carica i suoi tifosi in vista del Barcellona - I Red Devils hanno postato un video su Twitter per ricordare le imprese del passato compiute tra le mura del Camp Nou, un buon auspicio per il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma stasera.

12.20 - Dalot suona la carica - Il laterale del Manchester United Diogo Dalot ha presentato così in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona in programma domani: "Cercheremo di segnare subito, vogliamo vincere e non crediamo sia impossibile. Siamo fiduciosi". Solamente una domanda per il giovane calciatore portoghese, completamente oscurato dalle risposte ai media di mister Solskjaer.

12.15 - Ter Stegen mantiene alta la concentrazione - Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Manchester United: "Non possiamo farci rimontare come accaduto con la Roma, speriamo che i nostri tifosi ci spingano e che stavolta possiamo vincere passando il turno. Il Manchester United è una squadra che ha grande voglia di andare avanti, proprio come noi, e non dobbiamo pensare di avere un vantaggio così importante dopo l'andata. Dovremo difendere, ma anche attaccare e dimostrare che siamo più forti. I Red Devils hanno calciatori molto rapidi, a Manchester ci hanno reso tutto complicato e la Champions è sempre difficile. De Gea? È uno dei migliori portieri del mondo, sarà dura fargli gol". All'andata il Barcellona ha vinto 1-0 a Old Trafford grazie a un'autorete di Shaw.

12.10 - Solskjaer sogna un'altra Parigi - Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "Il ricordo dell'impresa contro il PSG ci aiuterà al Camp Nou, non è passato molto tempo. Dobbiamo creare tante occasioni e abbiamo gli attaccanti giusti per farlo. Una settimana fa non siamo riusciti a mantenere il possesso e il pallino del gioco. Dobbiamo imporre il nostro stile, cercando di non commettere l'errore di chiuderci troppo. Pogba? Sta molto bene fisicamente, ci preoccupiamo solo delle sue prestazioni. Certe partite vengono decide dai dettagli, domani sarà così: dobbiamo cercare di segnare presto per pareggiare i conti. Il Barcellona non ci concederà molte ripartenze, per questo dovremo essere bravi in fase di possesso, cercando di sfruttare tutte le armi a nostra disposizione".

12.05 - Valverde non si fida dello United - Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: "Il risultato dell'andata non ci mette al sicuro, dobbiamo giocare per vincere. Ci sarà bisogno di prestare attenzione: il Manchester United ha vinto tre trasferte su quattro, alcune nei minuti finali. Hanno qualcosa di speciale in questo senso, ricordiamo anche che conquistarono una Champions con due reti in due minuti. Cercheranno di sfruttare le nostre disattenzioni e proveranno ad attaccare subito".

12.00 Mata suona la carica - Il centrocampista del Manchester United ha presentato così a Mundo Deportivo la sfida di questa sera contro il Barcellona valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions: "Giocare al Camp Nou non è mai facile, ma abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di memorabile e inserire questa notte nella storia dello United. Per farcela abbiamo però l'obbligo di credere tutti nella rimonta. In questa Champions abbiamo già superato avversari che sulla carta erano favoriti. Il risultato dell'andata è negativo (0-1, ndr), ma non avrebbe senso essere venuti a Barcellona se non avessimo fiducia".

11.55 - Quattro red devils indisponibili - Solskjaer dovrà fare a meno degli infortunati Bailly, Herrera e Valencia, oltre che dello squalificato Shaw. Diffidati Herrera, Matić, Valencia, Young

11.50 - Il probabile undici di Solskjaer - Ecco come potrebbe giocare questa sera: De Gea; Dalot, Lindelöf, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial

11.45 - Rafinha unico indisponibile - L'ex Inter Rafinha è l'unico indisponibile del Barcellona per infortunio. In dubbio Vermaelen. Diffidati Busquets e Semedo.

11.40 - Sergi Roberto da valutare - Diversi i ballottaggi in casa blaugrana: Rakitic e Sergi Roberto hanno recuperato e ricevuto il via libera dei medici. Da valutare per entrambi l'impiego dal primo minuto. Probabile la presenza del croato, mentre il terzino potrebbe essere rimpiazzato da Semedo. Davanti Dembélé e Coutinho si contendono un posto nel tridente già occupato da Messi e Suarez.

11.35 - Le scelte di Valverde - Questo il probabile undici del Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé

11.30 - Final eight dopo 5 anni - Il Manchester United è fra le migliori 8 d'Europa dopo 5 anni. In mezzo un'Europa League vinta e tante delusioni, l'ultima un anno fa quando i red devils caddero agli ottavi di finale, in casa contro il Siviglia di Vincenzo Montella. L'ultimo approdo alle semifinali risale al 2011, quando arrivarono fino all'atto conclusivo, ironia del destino proprio contro il Barcellona.

11.25 - Quarti maledetti - Il Barcellona, dopo la vittoria nel 2015 ha fallito clamorosamente nel massimo torneo continentale. Eliminati ai quarti di finale dall'Atlético Madrid nel 2016, dalla Juventus nel 2017, infine in modo clamoroso dalla Roma nel 2018.

11.20 - Tre finali - Le due squadre hanno dato vita a tre finali europee: nel 1991 i Red Devils inaugurarono il ritorno delle inglesi alle coppe dopo i 5 anni di squalifica per i fatti dell'Heysel, vincendo la Coppa delle Coppe contro i blaugrana: 2-1 con doppietta dell'ex Mark Hughes e inutile rete di Koeman per il Barça. Catalani che si rifaranno anni dopo e con gli interessi: due finali di Champions League, nel 2009 e nel 2011 vinte per 2-0 a Roma e 3-1 a Wembley.

11.15 - Rassegna stampa - Di seguito le prime pagine dei giornali inglesi in vista della sfida di Champions League di questa sera fra Barcellona e Manchester United. Occhio particolare rivolto al mercato, con Marcus Rashford obiettivo dei blaugrana: "Barça pronto per il trasferimento di Rashford" scrive il Daily Express: "L'attaccante dello United e dell'Inghilterra è un obiettivo da 100 milioni di sterline". Apertura anche per il Mirror: "100 milioni di sterline" è il titolo: "Il Barça trama un incredibile assalto per Rashford. Ma Ole (Solskjaer, ndr) lo avverte: mostra di meritare una grande cifra".

11.10 - Rassegna stampa - Di seguito le prime pagine dei giornali inglesi in vista della sfida di Champions League di questa sera fra Barcellona e Manchester United. Evidenziate le parole di Ole Gunnar Solskjaer che vuole ripetere il miracolo già fatto a Parigi quando i Red Devils sono riusciti a ribaltare uno 0-2 casalingo vincendo 3-1 al ritorno. "Abbattili" titola Star Sport immortalando Ole Gunnar Solskjaer e Marc Rashford, obiettivo proprio dei catalani. "I Nou we can do it" il gioco di parole del Sun, ossia: "So che possiamo farcela" in riferimento al risultato da ribaltare. "Festeggiamo come nel 1999" scrive il Telegraph in riferimento al successo in finale di Champions League contro il Bayern al Camp Nou, quando i red devils ribaltarono la partita segnando due reti nel recupero, una delle quali di Solskjaer. "Non possiamo addormentarci di nuovo" scrive il Times.

11.05 - Rassegna stampa - "Fame di semifinali" titola Sport oggi in edicola. Questa sera alle 21 si gioca Barcellona-Manchester United. Si parte dall'1-0 per i catalani. E un trafiletto su Juventus-Ajax: "De Jong recupera per eliminare Cristiano". Il centrocampista olandese, ricordiamo, dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore del Barcellona. "This is Barça" titola Mundo Deportivo: "I blaugrana con tutto il loro arsenale in cerca della prima semifinale in quattro stagioni. Pesa l'1-0 dell'andata ma nessuno si fida di uno United che ha già vinto a domicilio sul campo di Juventus e PSG".

11.00 - Notte di gala, secondo atto - Questa sera al Camp Nou si gioca Barcellona-Manchester United. Si riparte dal successo dei catalani a Old Trafford per 1-0,