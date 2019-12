LIVE TMW - Barça, Valverde: "Lukaku-Lautaro forti. Felici del successo"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde commenta dalla sala stampa di San Siro la vittoria contro l'Inter nell'ultima gara del girone Champions.

Il modulo e i giocatori? "Ci sono state tante novità, nei giocatori e nel modulo. Ho scelto in base ai giocatori che avevo a disposizione. All'inizio ci hanno messo grande pressione, ma piano piano hanno diminuito l'intensità e siamo riusciti ad arrivare nella loro metà campo. Lautaro e Lukaku sono due grandi giocatori, il livello era alto e per questo siamo felici. I giocatori hanno risposto alla grande".

Le prestazioni di Perez e Fati? "Hanno giocato una gara complicata: Perez ha il gol nell'anima. Ansu è un bomber nato, ha avuto problemi nelle ultime settimane ma ora è il marcatore più giovane della Champions. Siamo felici che siano usciti dalla Masia".

Neto al debutto? "Sono felice, è un grande portiere e avevo voglia di vederlo giocare. Ci ha dato grande sicurezza".

Vincere la Champions? "Io non l'ho mai vinta. Non si possono avere giornate no in Champions, serve un livello altissimo e 5-10 minuti possono farti fuori".

Come ho visto i giocatori? "Noi abbiamo l'obbligo verso società, tifosi e competizione di vincere. Ci sono stati dei cambi, i giocatori sono stati in difficoltà, avremmo potuto vincere ma pure perdere perché l'Inter ha avuto occasioni. Ma alla fine siamo felici, dobbiamo vincere sempre e dovunque e questa gara non era l'eccezione".

Che risposte ho avuto? "Stiamo bene dopo alcune difficoltà iniziali. E' stato un percorso difficile, abbiamo sofferto nelle singole partite, ma ora siamo qualificati agli ottavi e abbiamo un obiettivo ancora più difficile davanti. Sono felice di come hanno risposto i giocatori, soprattutto i giovani. Il lavoro si vede coi risultati, i giocatori devono essere consapevoli di avere questo livello in modo che noi possiamo contare sempre più su di loro".

Il Clasico? "Penso e spero che si giocherà, ma non ho dubbi al riguardo. Magari avremo difficoltà ad arrivare allo stadio ma credo che la partita si giocherà".

