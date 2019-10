LIVE TMW - Barça, Valverde: "Su Sensi non era rigore. Inter fortissima"

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

Una vittoria particolarmente sofferta, per il Barcellona di Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana, dalla sala stampa del Camp Nou, racconta le sue sensazioni dopo il 2-1 sull'Inter. Segui su TMW la diretta testuale della conferenza del tecnico catalano.

Ore 00.05

Cosa è cambiato dal primo al secondo tempo?

"Serve vedere il contesto. L'azione del gol li ha rinforzati, l'Inter è una grande squadra e lo ha dimostrato. Nel secondo tempo però le cose sono andate meglio, li abbiamo tenuti lontano dall'area e abbiamo ripreso il gioco in mano. L'ingresso di Vidal è stato importante, è un giocatore aggressivo anche se non troppo ordinato. Ma forse anche questa è una dote".

Come ha visto Messi?

"E' la prima gara intera che gioca. La sfida aveva una carica agonistica notevole e col passare dei minuti lo risentiva. Ma ha un tale livello che anche se è stanco con una giocata può risolvere la partita. Ora deve recuperare al meglio dall'infortunio".

Il cambio modulo in corsa?

"Non è cambiato granché. Arturo ha giocato semplicemente un po' più avanti, ma restano tre centrocampisti. La posizione cambia ma non vuol dire molto, ci siamo semplicemente adattati agli avversari".

Quanto ho inciso?

"Tanto quanto la squadra perde. I giocatori sono quelli che vanno in campo, io ho una visione d'insieme che può aiutare".

Può essere la gara della svolta?

"E' la terza vittoria di fila, quindi è una gara importante. Anche perché in Champions è importante vincere. Spero che il successo ci aiuti nelle prossime sfide".

Suarez e il suo momento?

"Gli attaccanti vivono in una zona di pericolo, è difficile destreggiarsi. Magari fai male, ma la settimana dopo cambia tutto e fai una doppietta in Champions".

Il disagio di Conte per il Camp Nou?

"Sulle sensazioni degli altri posso dire poco... Io a San Siro mi sono sentito bene".

L'Inter e il rigore reclamato?

"Ho un problema: vedo tutto a favore della mia squadra. Per me non era rigore e quando qualcuno cade nell'area avversari credo sempre sia rigore. L'Inter però mi è sembrata una squadra straordinaria, coerente con ciò che ci aspettavamo e con il suo grande allenatore. Ha davanti un grande percorso in Champions e in campionato. Noi diamo grande valore al risultato per il valore dell'avversario".

Champions dell'Inter compromessa?

"Ce ne sono ancora 4... Ogni gara può essere decisiva. Per come ho visto oggi l'Inter, che ha fatto un primo tempo straordinario, ha ancora molto da dire in Champions".

La posizione avanzata di Vidal?

"Lui è un giocatore generoso e a volte confusionario, ma a tratti questa cosa può essere una virtù. Volevo un giocatore lì, Arthur nel primo tempo non stava vicino alle punte, cercava la costruzione. Vidal è entrato e ha tirato subito in porta. Volevamo rompere lo schema dell'altra squadra".

Ore 00.20 Termina la conferenza stampa di Valverde.