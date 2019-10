LIVE TMW - Barcellona-Inter, formazioni ufficiali: Messi dal 1'

Fonte: ha collaborato Simone Bernabei, inviato a Barcellona

19.52, le formazioni ufficiali - Tutto pronto al Camp Nou per la sfida delle 21 fra Barcellona e Inter. E le sorprese di certo non mancano. Perché Leo Messi c’è e partirà titolare, a dispetto della cautela mostrata alla vigilia. Per il resto Valverde sceglie il Barcellona annunciato, con Semedo e Sergi Roberto a presidiare le fasce e il trio di qualità a centrocampo formato da De Jong, Busquets e Arthur.

Antonio Conte invece conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera la sua Inter col consueto 3-5-2 con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco, vista l’indisponibilità di Lukaku. In difesa ci sarà ancora la GDS, numeri alla mano una delle migliori linee arretrate d’Europa, mentre a centrocampo spazio al trio Barella-Brozovic-Sensi con Asamoah e Candreva sulle corsie laterali.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez

18.45 - Queste le probabili formazioni a poco più di due ore dal fischio d'inizio:

17.56 - La Primavera dell'Inter batte nettamente in trasferta i pari età del Barcellona nella Youth League per 3-0. Oristanio porta in vantaggio i nerazzurri con una bellissima punizione al 29' del primo tempo. Il raddoppio è arrivato al 78' con Gianelli che ha sfruttato un bel cross dalla sinistra di Colombini. La terza e ultima rete del match è arrivata all'86' con lo stesso Colombini che sfrutta un assist di Gnonto per chiudere i conti con i catalani.

💥 | TRIPLICE FISCHIO!!! Finisce quiiiii! Bellissima vittoria della Primavera nerazzurra, che espugna l'Estadi Johan Cruyff e si porta a quota 6 punti nel Girone F di @UEFAYouthLeague dopo 2 giornate!!!#BarcellonaInter 0⃣-3⃣ ⚫️🔵👏#FORZAINTER #InterYouth #UYL

17.04 - Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter campione nell'anno del Triplete, ha parlato a Marca in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona: "L'Inter deve cercare di non prendere gol. Non si sa se Messi giocherà: sarebbe un vero peccato, ma un vantaggio per i nerazzurri. Lui è il calcio, si ferma solo quando non è in giornata. Mourinho ci disse di non commettere errori; quel Barcellona era quasi imbattibile, la squadra più forte della storia. Dopo la vittoria dell'andata, giocammo con fiducia al Camp Nou. L'ingiusta espulsione di Motta unì ancora di più il gruppo".

16-33 - Infortunio alla coscia sinistra per Junior Firpo che dopo l'allenamento di ieri e l'iniziale convocazione da parte di Valverde, lo staff medico ha deciso di non portarlo in panchina per la sfida contro l'Inter.

14.40, Barcellona-Inter: le formazioni ufficiali della Youth League - Arrivano le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter per quanto riguarda la Youth League. Eccole:

Barcellona (4-3-3): Tenas; Altimira, Gomez Silva, Medina, Martinez Marsà; Rico Pico, Sanz, Gonzalez; Mortimer, Fernandez Castellano, Jardi.

Inter (3-5-2): Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò, Burgio; Oristanio, Fonseca.

14.18, Arriva anche il presidente del Barcellona Bartomeu - Arrivano altri dirigenti del Barcellona al pranzo ufficiale della UEFA con l'Inter. Dopo Amador Bernabeu è arrivato anche il numero uno del club catalano Josep Maria Bartomeu.

13.59, Arriva la delegazione del Barça al pranzo ufficiale - Dopo la dirigenza dell'Inter è arrivata anche la delegazione del Barcellona nella sede del pranzo ufficiale UEFA prima della gara di questa sera al Camp Nou. In rappresentanza del club catalano è arrivato Amador Bernabeu, responsabile delle relazioni del Barcellona con la UEFA nonché nonno di Gerard Pique, che interpellato sulle recenti affermazioni del difensore si è limitato a commentare con un laconico "Sono tranquillo".

13.50, Via al pranzo ufficiale UEFA. Parla Zanetti - Hotel Casa Fuster è la sede del pranzo ufficiale UEFA fra la dirigenza di Barcellona e Inter in vista del match di questa sera al Camp Nou valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le parole di Javier Zanetti al suo arrivo (assieme agli ad Antonello e Marotta), raccolte dal nostro inviato in catalogna:"Partita sempre importante, fra due squadre con grande tradizione e storia. Messi in campo? Leo lo conosco molto bene e spero che recuperi al meglio la sua condizione. So però anche quando sia difficile affrontarlo perché conosciamo bene le sue qualità. Stagione? Abbiamo fatto un grande inizio, ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo. Qual è la favorita? Non ci sono favoriti in partite del genere, fra due grandi squadre e con grandi calciatori in campo. Giocare al Camp Nou è sempre difficile ma abbiamo fiducia in noi".

13.20, Il pronostico del Principe Milito - Barcellona-Inter riporta alla memoria il duello in semifinale fra le due squadre del 2010. L'anno del Triplete nerazzurro. Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano in vista della gara del Camp Nou di questa sera le parole di chi era presente in campo nell'ultimo duello fra blaugrana e nerazzurri: Diego Milito. "Un match epico - spiega l'ex centravanti argentino sulla sfida del 2010 - che aveva Messi, il migliore calciatore al Mondo, in un momento straordinario. Quella fu una grande Inter". Sulla gara di questa sera il Principe invece ha dichiarato: "Giocare al Camp Nou sarà complicato. L'Inter ha le possibilità per far bene anche se affronterà una grande avversaria"

12.33, Camp Nou, ancora biglietti disponibili - Nonostante l'importanza della partita di questa sera fra Barcellona e Inter, al Camp Noi sono ancora disponibili biglietti per il match in programma alle ore 21. Attesi circa un migliaio di supporter nerazzurri. In calce il tariffario dello stadio catalano che ci arriva direttamente dal nostro inviato.

12.07, Inter, a Barcellona una sola vittoria - Sono statistiche poco rincuoranti quelle dell'Inter contro il Barcellona. Numeri alla mano i nerazzurri non vincono a Barcellona, in casa dei blaugrana, dal 1970 con un 1-2 firmato da Boninsegna e Bertini. Da quel giorno in poi cinque match al Camp Nou e altrettante sconfitte con neanche una rete messa a segno. Fra i cinque precedenti anche quello dell'Inter del Triplete che venne sconfitta per 1-0 ma passò il turno arrivando in finale contro il Bayern Monaco.

11.39, Splende il sole su Barcellona - Nonostante le previsioni meteo dessero pioggia per Barcellona-Inter di questa sera al Camp Nou, per il momento sulla capitale della Catalogna splende il sole. Per le ore 21.00, orario d'inizio del match, sono previsti circa 21°/22°.

10.54, Messi si o Messi no? - Si deciderà questa mattina sull'utilizzo o meno di Leo Messi questa sera contro l'Inter. L'argentino questa mattina farà un check sul campo, alla CIutat Esportiva Joan Gamper, per capire meglio come rispondono i suoi muscoli e quali sono le sensazioni che trasmette il suo corpo. E solo a quel punto parlerà con Valverde e insieme prenderanno la decisione su cosa è più giusto fare.

10.36, Le probabili formazioni - Comunicazione di servizio: Lukaku non ci sarà. Una bomba inaspettata, quella sganciata da Antonio Conte al termine della conferenza stampa di ieri. Il Belga ha un problema al quadricipite e sebbene non esistano lesioni si è scelto di non forzare la mano. Al suo posto chi giocherà? Le alternative a disposizione di Conte non sono poi poi molte. Tanto dipenderà dalla voglia del tecnico di tenersi a disposizione una carta in grado di stravolgere i piani a gara in corso. Se basterà Politano a questo scopo, i titolari saranno Lautaro Martinez e Alexis Sanchez (squalificato per la Juve). Altrimenti spazio all’ex Sassuolo in coppia con uno dei due sudamericani, ma la prima ipotesi resta la più credibile. In difesa confermata la Godin-De Vrij-Skriniar, mentre a centrocampo il dubbio principale riguarda l’esterno destro: D’Ambrosio o Candreva? Un’alternanza che ha alti e bassi ogni ora, ma alla fine potrebbe spuntarla Candreva. Dall’altra parte Asamoah, nel mezzo Barella e Sensi ai lati di Brozovic.

10.30 - Trasferta in casa del Barcellona per l'Inter di Antonio Conte nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio in extremis nel primo turno a San Siro contro lo Slavia, sono chiamati a rispondere in casa dei campioni di Spagna. Fischio d'inizio alle ore 21, mentre l'altro match del Gruppo F Slavia Praga-Borussia Dortmund si giocherà alle 18.55. Segui il live di avvicinamento al match del Camp Nou su TUTTOMERCATOWEB.COM!