live Barcellona-Juventus, Coutinho: "Vogliamo rifarci dalla sconfitta di Cadice"

Philippe Coutinho è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Juventus:

"Sarà domani una grande partita, l'obiettivo è arrivare primi in classifica e vogliamo vincere. Quando vieni da una sconfitta hai voglia di tornare subito in campo e dimostrare la propria forza".

La stampa catalana è stata ingiusta con te?

"Io sono il primo a criticarmi. So che il mio rendimento non è come quelli che tutti si aspettavano e giocare al Barcellona è sotto gli occhi di tutti. Posso dire che sto lavorando molto per dare il massimo".

"L'unica cosa che posso dire del nostro momento e mio è che tutti vogliono giocare al massimo".

"Siamo in un processo di cambiamento, sono cambiati due allenatori e serve pazienza. Noi che ci siamo destro cerchiamo di fare in modo che tutto si sistemi al più breve tempo possibile".

"Quando si perde una partita importante l'ambiente è chiaramente un po' frustrato. Ma c'è voglia di cambiare il momento che stiamo vivendo. Mentalmente mi sento più forte e allo stesso modo vedo la squadra".

Sul modulo

"Il tema della posizione è di competenza dell'allenatore. Io devo solo fare il mio meglio a prescindere da dove mi impiega. Io ho un ruolo preferito ma decide il mister e io mi preparo".

Cosa manca a questo Barcellona per tornare a vincere?

"Siamo in un processo di rinnovazione, lo ripeto. Serve pazienza e noi siamo dentro al processo. Noi abbiamo molta voglia di migliorare e certamente ci sono cose da migliorare, cosa che faremo internamente".

Termina qui la conferenza stampa di Philippe Coutinho.