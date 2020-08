live Barcellona-Napoli, la conferenza stampa della vigilia di Setien

vedi letture

Niente Liga, persa a causa di una grave flessione nel periodo post-lockdown. Niente Copa del Rey, niente Supercoppa. Il Barcellona è ancora all'asciutto di trofei in questa stagione e ha nella Champions League l'unica chance di salvare una stagione a dir poco tormentata. A cinque mesi e mezzo di distanza dal match d'andata contro il Napoli, terminato 1-1 al San Paolo, i blaugrana scenderanno in campo domani per la partita di ritorno. Tra pochi minuti Quique Setien presenterà la gara in conferenza stampa, accompagnato da Sergio Busquets. Di seguito il live testuale della conferenza a cura della redazione di TMW.