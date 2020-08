live Barcellona-Napoli, Ospina: "Stiamo crescendo, abbiamo le qualità per far bene"

Nel periodo post-lockdown Rino Gattuso ha alternato regolarmente i suoi portieri: una volta Alex Meret, quella successiva David Ospina. Il Napoli può contare su due estremi difensori di spessore tra i quali scegliere. Nel big match di domani contro il Barcellona tra i pali dovrebbe esserci il colombiano, che alla vigilia del match interverrà in conferenza stampa per presentare la gara. Di seguito il live testuale della conferenza a cura della redazione di TMW.

18.55 - Arrivano i due protagonisti. Si parte proprio con David Ospina: "Arriviamo con molta motivazione. Abbiamo fatto una settimana molto buona. Sappiamo l'importanza della partita e la qualità del Barcellona, ma noi pensiamo a lavorare e a fare in partita quanto preparato. Il Napoli continua a crescere. Il mister è stato chiaro, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Proveremo a sfruttare quest'occasione".

Cosa pensi della sfida con Messi?

"Sappiamo cos'è Lionel, un giocatore differente che può cambiare la partita con una giocata. Tutti noi dobbiamo stare attenti e concentrati. La verità è che conosciamo tutti il valore di Leo, dovremo fare attenzione"

Com'è il rapporto con Meret? Già sapete chi di voi giocherà?

"Abbiamo un bel rapporto, facciamo le cose in allenamento insieme. Decide il mister. Noi vogliamo fare di tutto per aiutare la squadra".

Sarà un vantaggio giocare senza pubblico?

"Il calcio è una festa, è brutto giocare senza i tifosi. Ma noi dobbiamo concentrarci sulla partita e provare a portare a casa il risultato".

Come sta il Napoli?

"In campionato abbiamo lasciato tanti punti che sono costati la posizione in classifica. Ma abbiamo fatto benissimo nel finale, sappiamo le nostre qualità e vogliamo fare cose importanti per questa società".

