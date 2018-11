LIVE TMW - Barcellona, Sergi Roberto: "Gara scomoda e intensa. Vogliamo imporci"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

18.21 - Terminata la conferenza stampa

Hai bei ricordi con Icardi nella Masia? - "Davvero tanti, eravamo compagni di stanza e abbiamo condiviso molti momenti. Sono felice di ritrovarlo ancora"

Cosa ha portato Vidal in questo Barcellona? - "Ci può aiutare tanto, lo vedo sereno e sono convinto che farà una stagione importantissima, aiutandoci a fare bene"

Vi aspettate un'Inter diversa? - "Al Nou Camp sapevamo che loro volevano fare possesso e perciò siamo andati ad aggredirli alti. E' ciò che faremo anche domani in una gara tesa contro un avversario forte. Cercheremo di rendere difficile e scomodo il loro gioco. Io sono pronto a fare qualunque ruolo, l'importante è fare bene come squadra e vincere"

Prendete molti più gol rispetto all'anno scorso... - "Dobbiamo fare auto critica. Detto questo stiamo facendo bene in tutte le competizioni. Siamo sereni"

Tu a che punto sei quanto a prestazioni? - "Ho fatto diverse cose buone e la squadra ne ha beneficiato. Questo mi fa piacere. Voglio migliorare ancora se possibile"

Giocate in modo diverso quando sentite che l'avversario è molto inferiore? - "Contro Real e Inter giochi ovviamente in modo diverso. Cerchiamo sempre di imporci sul campo"

Che feeling c'è con Suarez? Lo hai servito molto ultimamente... - "Lui è il nove ed è normale servire prima lui in area. Speriamo di continuare così"

Cosa ha comportato la sua assenza? - "Abbiamo fatto un passo in avanti, molti di noi lo abbiamo fatto. Senza Leo non è lo stesso ma abbiamo dimostrato quanto è comunque forte il Barcellona"

Come hai visto Messi? - "Siamo contenti di averlo con noi anche se non ha ottenuto il nulla osta. Senza di lui eravamo tutti un po' spaventati. E' il migliore al mondo quindi è chiaro che influenza le prestazioni del Barca. Abbiamo comunque fatto bene senza di lui. Vedremo se domani potrà anche scendere in campo"

Come affronterete l'Inter da primi? - "Non cambia, saremo tranquilli, sappiamo di affrontare una partita importante e faremo di tutto per vincere"

In Liga questo weekend perché avete avuto queste difficoltà? - "Il Rayo ha spinto e giocato bene. Però contro Siviglia e Real non sono mancate le prestazioni. Ripartiamo da quelle gare"

In Italia di solito faticate... - "Se domani vinciamo siamo primi nel girone e saremo contenti. Vogliamo vincere, di solito fuori casa non ci è andata bene, ma quest'anno come dimostrato a Wembley è diverso"

18.06 - Iniziata la conferenza stampa

17.50 - Tra i titolari del Barcellona a San Siro ci sarà anche Sergi Roberto. Il terzino blaugrana, tra poco, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com