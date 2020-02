vedi letture

live Barcellona, Setién: "Arbitro severo con Vidal. Squalificati? Recupereremo 2 giocatori"

23.20 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Quique Setién. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico del Barcellona è pronto ad analizzare il match dalla pancia del San Paolo. .

23.38 - Ha inizio la conferenza stampa.

Come giudichi Vidal? Era quello che tu volevi?

"In questa situazione chi gioca lì deve sempre gestire, molte volte c'è Leo che si sovrappone e quindi chi gioca da quella parte deve essere molto aperto. Il loro laterale sinistro era molto forte, giocava bene ed è questo ciò che gli ho chiesto".

E' un risultato buono?

"Si, credo di si. Ci è costato abbastanza generare occasioni da gol, nel primo tempo hanno difeso molto bene e hanno approfittato dell'unica occasione avuta. Ci è mancata un po' di concentrazione, lucidità, affrontare il Napoli non è stato facile. Nella ripresa ci sono stati più spazi, è stato diverso ed è arrivato il pareggio. Il Napoli ha aggredito più alto e noi abbiamo potuto fargli più male. L'1-1 è un buon risultato per il match di ritorno".

Però la squadra non gioca bene in Champions.

"Non sono d'accordo. Dobbiamo avere più lucidità dinanzi a squadre che si chiudono così tanto, ma è una questione di pazienza. Il lavoro è stato fatto bene e in casa al ritorno avremo più opzioni".

La rosa è corta?

"Abbiamo perso due giocatori importanti per il ritorno (Busquets e Vidal, squalificati), ma recupereremo Jordi Alba e Sergi Roberto. Bisogna guardare le cose con ottimismo, dobbiamo pensare in positivo e non possiamo lamentarci prima che ci facciano del male".

Piquè ci sarà nel Clasico?

"Vediamo che problema ha, poi verificheremo".

Ansu Fati è entrato tardi?

"Per noi era una opzione, potevamo inserirlo prima ma c'è stato un momento in cui Griezmann stava giocando bene e ci stava aiutando. Forse si, poteva uscire un po' prima".

Come giudica la reazione di Vidal?

"Non ho visto bene ciò che è successo, forse l'arbitro è stato un po' severo. Queste situazioni si verificano più volte, il secondo giallo mi è sembrato un po' eccessivo. Sono momenti di nervi e tensione per giocatori con questo temperamento, perdiamo un giocatore importante ma cercheremo altre soluzioni".

Si aspettava questo Napoli?

"Il risultato tutto sommato è giusto, bisogna dare valore alla fase di difesa ma il Barcellona ha fatto tante cose buone ed è riuscito a controllare tutta la partita. Abbiamo trovato la via del gol al termine di una grande giocata e in altre potevamo finalizzare meglio. Il Napoli ha fatto un grande lavoro difensivo, il risultato credo sia giusto".

La posizione di Griezmann era inusuale.

"Griezmann come altri dovevano aiutare la difesa e quando salivano i laterali gli attaccanti dovevano entrare un po' di più. Però i due terzini del Napoli hanno chiuso molto bene le salite e non è stato possibile fare ciò che volevamo. La posizione di Griezmann era studiata per tenere la difesa più bassa".

23.50 - Conclusa la conferenza stampa di Quique Setién.