LIVE TMW - Barcellona, Valverde: "4-1 buon risultato, ma non è ancora fatta"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

© foto di J.M.Colomo

23.30 - Finisce qui la conferenza stampa di Valverde.

Ancora sulla Roma: "Ci ha creato delle difficoltà, è stata una partita molto combattuta, ma nella ripresa siamo riusciti a indirizzarla a nostro favore".

Su Umtiti: "E' uno dei migliori centrali in circolazione. Sono davvero contento di averlo a disposizione".

Sui rigori non dati alla Roma: "Anche nell'area di rigore della Roma ho visto dei rigori a favore nostro. Ognuno la vede a modo suo. Non ho la tv qui davanti quindi non so se fossero rigori".

Su Busquets: "Ha giocato con alcuni problemi fisici, non era al 100%".

Sulla panchina di Dembelé: "Sapevo che la Roma era forte su quella fascia e ho preferito fare altre scelte".

Sul risultato: "Ancora manca tanto per passare. Il 4-1 è un buon risultato, ma il discorso qualificazione non è chiuso e anche all'Olimpico servirà una grande prestazione".

Sulla Roma: "La Roma ci ha messo i bastoni tra le ruote, è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà con la sua pressione. Alcune volte abbiamo creato di più e segnato di meno, oggi è stato il contrario, succede. Magari la Roma sarà più fortunata al ritorno".

23.17 - L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde commenta così in conferenza stampa la vittoria per 4-1 contro la Roma nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions.