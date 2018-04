LIVE TMW - Barcellona, Valverde: "Abbiamo gettato via una grande occasione"

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, a breve commenterà in conferenza stampa la sconfitta subita all'Olimpico che significa eliminazione dei blaugrana e qualificazione in semifinale per la squadra di Di Francesco.

23.05 - Inizia la conferenza.

"Quando perdi una partita come questa pensi sempre a cosa avevi pensato e preparato prima. Perché il responsabile fa questo, è la persona che fa la formazione e prepara la stagione e fa i cambi nei 90 minuti. Ti poni tante domande, anche quando le cose vanno bene. Ho ripetuto la formazione della scorsa settimana, quando abbiamo giocato bene e fatto 4 gol. Loro hanno giocato benissimo però, complimenti a loro. Per i nostri tifosi avevamo una grande occasione e l'abbiamo gettata via".

Sulle due punte della Roma: "Non ce l'aspettavamo".

Sui cambi: "Pensavo che con la squadra in campo potevamo superare le idee dell'altra squadra. Avevo visto un bell'equilibrio, avevamo grande esperienza in campo. Questo avevo pensato".

Sulla partita: "Siamo venuti qui per vincere, consapevoli della forza dell'avversario. Noi dovevamo preparare la partita come se fosse stata 0-0. Come abbiamo fatto la settimana scorsa. Loro però hanno giocato bene, giocando molto alto e non siamo riusciti a superare la loro pressione".

Sulla sconfitta: "Volevamo continuare e andare avanti ma siamo qui a parlare di una sconfitta. Dobbiamo leccarci le ferite, è un colpo duro ma dobbiamo cercare di vincere nelle altre competizioni. Una sconfitta così fa molto male ai nostri tifosi e chi ci segue".

Sui tifosi: "Ci dispiace molto aver perso ma fa parte del calcio. Ci piace vincere 4-1 ma capita anche di perdere. Ci dispiace per le persone che rappresentiamo. E' una brutta botta ma adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di far rinascere il Barcellona".

23.14 - Termina qui la conferenza stampa di Valverde.