LIVE TMW - Barcellona, Valverde: "Messi sta meglio. Noi favoriti? Non basterà"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

16.25 - Finisce qui la conferenza di mister Valverde.

Ancora sulla Roma: "Il fatto che sia una squadra italiana dà certamente tante garanzie sulla sua competitività".

Sulle critiche in Argentina a Messi: "Non so che succede in Argentina. Messi è un calciatore unico nel calcio".

Su Messi: "Le sue condizioni stanno migliorando. Adesso sta sicuramente meglio rispetto a qualche giorno fa".

Sul rinnovo di Iniesta: "Non ho nessuna strategia per convincerlo a restare. Ha giocato qui tanti anni e sa bene quanto è importante per noi. Sarò sempre disposto a parlare con lui perché possa restare".

Sulle sensazioni del Barcellona per questo finale di stagione: "Sono positive, ma ancora non abbiamo vinto niente. C'è tanto da fare".

Su Alisson: "E' un gran portiere. Non so se possiamo dire che è il Messi dei portieri, ma è davvero forte".

Sui punti di forza della Roma: "La sua pressione in campo. La Roma ha giocatori forti davanti, laterali pericolosi e due buoni centrali sui calci da fermo".

Sui pronostici favorevoli: "I pronostici non contano. E' ancora tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita".

Su Busquets: "Così come Messi, è un giocatore fondamentale per noi. Ieri ha fatto parte dell'allenamento col gruppo, speriamo che possa farlo anche oggi, ma ancora non sappiamo come starà domani. Mi auguro di averlo in campo".

Sull'importanza della partita d'andata: "Non credo che questo doppio confronto possa chiudersi già domani. Dovremo restare concentrati per 180 minuti, possibilmente senza prendere gol in casa".

Sulla Roma: "Non mi sorprendono gli ottimi risultati della Roma. Parliamo di una squadra di qualità, che sia in Champions che in Serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale".

Dopo la conferenza di Jordi Alba, tocca all'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde prendere la parola in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con la Roma.