LIVE TMW - #BarellaDay, conclusa la prima parte delle visite mediche

Fonte: Con la collaborazione di Alessandro Rimi

12.02 - Affare da 45 milioni - In attesa delle firme e poi dell'ufficialità, ricordiamo i dettagli dell'affare: al Cagliari andranno 12 milioni di euro per il prestito oneroso, 25 per il riscatto obbligatorio e poi 8 di bonus facilmente raggiungibili. I conti sono presto fatti: un colpo da 45 milioni di euro per l'Inter di Antonio Conte.

11.40 - Conclusa la prima parte delle visite - Barella ha superato la prima parte delle visite mediche all'Humanitas di Rozzano ed è arrivato pochi minuti fa al CONI per l'idoneità sportiva, ultimo passaggio formale prima di siglare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

11.11 - Visite in corso all'Humanitas - La prima parte delle visite mediche, come di consueto, è già in corso di svolgimento presso la clinica Humanitas di Rozzano. Tra 30/45 minuti il giocatore è poi atteso al CONI per l'idoneità sportiva: da lì alla firma il passo sarà rapido, perché l'Inter vuole che raggiunga il prima possibile la squadra e Conte a Lugano.

11.03 - #BarellaDay - Dopo l'atterraggio di ieri sera a Linate, Nicolò Barella può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Oggi il centrocampista, in arrivo dal Cagliari, sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro.