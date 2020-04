live Barzagli: "Ricordo con piacere il gol su rigore contro l'Inter"

Appuntamento del mercoledì di "A Casa La Juve", in diretta su Juventus TV, con due grossi ex giocatori della Juventus: Andrea Barzagli e Alessandro Matri. Un difensore e un attaccante per le domande e curiosità dei tifosi che possono interagire in tempo reale. Conducono Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.

Come state?

Barzagli: "Mi sono messo degli step da fare. Sono a Torino, da solo. Faccio colazione, leggo un po' di libro, corro in casa sul tapis roulant, mangio, serie tv. Il pomeriggio è un po' più lungo. Intorno alle 19 faccio un aperitivo con amici".

Matri: "La mia vita è dettata dalle mie figlie. La giornata è bella impegnativa per chi sta in famiglia. Anche le bambine purtroppo ogni tanto si annoiano, pazienza".

Andrea, il tuo più grande orgoglio in carriera?

"Sono orgoglioso per quello che sono diventato da calciatore, ho fatto un bel percorso".

Alessandro, cosa ti piace oltre al calcio?

"Mi piace il tennis. Stavo provando a iniziare col padel, ma poi si è fermato tutto per questa emergenza".

Che tipo di musica vi piace?

Matri: "Musica italiana".

Barzagli: "Rock straniero".

Avete mai fatto qualche scherzo particolare?

Matri: "Io ero un po' più vittima. Tra lui, Andrea e Simone... mi prendevano in giro, dal campo a fuori".

Barzagli: "Io ne ho fatti pochi ma ne ho ricevuti molti lo scorso anno, da parte dei sudamericani. Mi hanno fatto trovare la macchina incelofanata e l'ho dovuta portare cinque volte al lavaggio".

L'ansia di Matri...

"Io facevo un summit al giorno con dottori, poi mi tranquillizzavano".

Andrea, perché ha scelto la maglia numero 15 alla Juve?

"Casualità. Quando sono arrivato non si potevano scegliere numeri alti, io avevo sempre avuto il 43 e il 15 era libero".

Andrea dove sei?

"Sono a casa, a Torino".

Voto al sinistro di Matri

Pirlo: "Un 6 nel tiro, nel cambio di gioco un 4,5".

Un voto al destro di Barzagli

Matri: "Non l'ho mai visto".

Voto al colpo di testa di Pirlo

Barzagli: "Inguardabile. Non penso abbia mai fatto un gol di testa. Una volta in Nazionale è entrato Correll a ha preso due colpi di testa".

L'eleganza di Barzagli in campo e fuori

Pirlo: "8 in campo e 8 fuori, non azzardava ma non sbagliava mai".

Un voto al senso tattico di Pirlo

Matri: "10, era ovunque".

Voto alla visione di gioco di Pirlo col sinistro

Barzagli: "Sempre 10. Lui è perfetto, ha questa dote. Ricordo una partita che non poteva giocare di destro e fece tutta la partita solo di sinistro".

Voto ai capelli di oggi di Matri

Pirlo: "Lo preferivo col codino".

Voto alla disponibilità di tornare in difesa da parte di Matri

Barzagli: "8, anche perché se non lo faceva era cambio".

Qual è stato il gol a cui sei più legato?

Pirlo: "Al derby, era all'ultimo secondo e ci ha dato una bella gioia".

Matri: "Quello con la Lazio, in Coppa Italia".

Barzagli: "Io il rigore in Coppa Italia con l'Inter".

