LIVE TMW - Bayer-Juve: le ufficiali: giocano Higuain e Buffon

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato Ivan F. Cardia

Ultimo appuntamento con la fase a gironi della Champions League per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri giocheranno questa sera alla Bayarena contro il Bayer Leverkusen già sicuri del passaggio del turno e del primo posto nel Gruppo D. Segui il live di avvicinamento al match di TuttoMercatoWeb.com!

20.13: termina qui il live di TMW - Clicca qui per seguire il live della partita.

19.57: le ufficiali - Tutto confermato in casa Juventus per la sfida contro il Bayer Leverkusen di questa sera valida per l'ultima giornata della fase a gironi. Buffon in porta e Higuain con Ronaldo, queste le scelte di Sarri. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Demirbay, Aranguiz, Diaby; Hevertz, Alario.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

19.02: Buffon dal 1' - Questa sera, Maurizio Sarri confermerà il 4-3-1-2: in porta ci sarà Buffon. Per il numero 77 juventino, quella di oggi, sarà la sua prima partita europea da quando ha fatto il suo ritorno alla Juventus.

17.16: alle 18.30 riunione tecnica - La Juventus ha terminato il riposo pomeridiano e a breve farà merenda. Resta ancora un po' di tempo prima che i bianconeri facciano la riunione tecnica che verrà effettuata dopo le 18:30.

16.04: Juve agli ottavi in Youth League - La Juventus Primavera batte i pari età del Bayer Leverkusen in Youth League e si qualifica come prima del proprio girone agli ottavi. Con un netto 5-0 in Germania, i bianconeri di Zauli archiviano la pratica e superano il turno. Nel primo tempo i gol sono stati di Da Graca e Sene. Nella ripresa i gol del defiitivo 5-0 ad opera di Petrelli, Sekulov e infine ancora De Graca per la doppietta personale.

15.51: Sarri a caccia di un record - Maurizio Sarri cerca la quinta vittoria consecutiva in Europa con i bianconeri. Dopo il pari alla prima giornata in casa dell'Atletico Madrid per 2-2 la Vecchia Signora non ha più lasciato punti per strada, battendo lo stesso Bayern all'Allianz, così come la Lokomotiv, regolata anche a domicilio, e i colchoneros al ritorno. Un risultato positivo, anche con un segno X, avrebbe un ulteriore significato per l'ex tecnico del Napoli, perché raggiungerebbe quota 22 gare senza sconfitte in Europa.

14.58: Gioca Higuain - L'argentino giocherà titolare contro il Bayer Leverkusen e a confermarlo è stato lo stesso Maurizio Sarri ai microfoni di Esporte Interativo: "Higuain sarà titolare poi giocherà uno tra Ronaldo e Dybala magari alternandosi nel corso della gara".

13.13: Dubbio Bonucci - La Juventus si trova a pranzo in albergo in questi minuti con i giocatori che poi torneranno in camera per il classico riposo pre partite. Intato Sarri dovrà sciogliere l'ultimo dubbio di formazione legato alla difesa, con Bonucci che a sorpresa potrebbe essere mandato regolarmente in campo a discapito della candidatura di Demiral.

12.53: Come arriva il Bayer - “Farò due cambi”. Il tecnico Bosz è stato abbastanza diretto e chiaro nella conferenza stampa di ieri. Le Asprine sono reduci dal successo per 2-1 contro lo Schake 04, che ne ha rilanciato in maniera decisa le ambizioni di Champions. Un cambio avverrà quasi sicuramente in difesa, dove Tah, squalifica in Bundes, tornerà al centro della difesa con Sven Bender. L’altro Benders, Lars, a destra e il brasiliano Wendell a sinistra. Confermata nel 4-2-3-1 la cerniera centrale Aranguiz-Baumgarlintner, gli altri indiziati per un avvicendamento sono nel reparto avanzato: pochi dubbi sull’impiego di Havertz e Bailey, si rivedrà in campo anche Volland. Il tedesco dovrebbe prendere il posto di Alario come centravanti, ma può giocare anche sull’esterno e quindi insidia anche Bellarabi.

11.39: Cosa dicono in Germania? - "Con coraggio contro Ronaldo" titola questa mattina il WestfalenPost in Germania in vista della sfida contro i bianconeri da parte del Bayer Leverkusen. Le Aspirine devono vincere contro Sarri per sperare di potersi qualificare agli ottavi di Champions, anche se contemporaneamente, l'Atletico Madrid non dovrà battere la Lokomotiv Mosca.

10.59: La formazione - Maurizio Sarri è pronto a rimaneggiare la squadra titolare in vista dell'ultima sfida del girone contro il Bayer Leverkusen. Spazio per Rabiot, che cerca di trovare la giusta condizione dopo mesi in cui non ha reso quanto ci si aspettava in estate. In difesa, con De Ligt rimasto a Torino e Bonucci finalmente a riposo, toccherà Demiral e Rugani giocare al centro della difesa davanti a Buffon. Inamovibile davanti Ronaldo, a caccia di gol e altri record europei.