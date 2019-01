LIVE TMW - Benevento, Bucchi: "Differenza di categoria evidente. Però bene"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Sul mercato - "Ho dato le mie indicazioni alla società. Vogliamo chiudere situazioni giuste per noi. Viola? Speravamo di recuperarlo, ma sente ancora dolore alla caviglia"

Sul format Coppa Italia "Parliamo di una Coppa aperta a tutti, ma non è la verità: le prime otto entrano direttamente, non come succede in Inghilterra. Se lo fanno lì, perché qui no? Poi il mio era un discorso sulle porte chiuse, e così ho suggerito il tema del campo invertito: i nostri tifosi avrebbero goduto di uno spettacolo, anche se probabilmente avremmo perso comunque"

Sul campionato - "Lecce squadra che se la giocherà fino alla fine. Abbiamo trovato equilibrio e calciatori spesso in infermeria"

Sulla comunicazione in campo - "Affrontavamo che ti porta difficoltà. Per noi è meglio non sentire rumore per comunicare in campo, ma avrei preferito chiaramente San Siro gremito"

Su Tuia - "Ho avuto le risposte che volevo da lui. E' importante per noi, non lo abbiamo mai avuto all'andata. Sa andare a duello, spero che possa trovare la migliore condizione fisica perché averlo con contnuità sarebbe un grande acquisto"

Sulle risposte migliori - "Non ci siamo intimoriti di fronte a uno stadio così e a una squadra che inglobava dal primo tre finalisti dell'ultimo Mondiale. Porto a casa sensazioni positive"

Sull'equilibrio - "Dopo due minuti un rigore così spezza le gambe. Dopo sette il passivo era già di due reti a zero. E comunque non ci siamo disuniti. Potevamo forse incassare qualche rete in meno ma va bene così"

Sullo stadio vuoto - "Avremmo voluto giocare in un San Siro pieno. La mia squadra mi è piaciuta, ha rispettato l'Inter che ha grande qualità, ma comunque giocando con grande intensità, creando diverse occasioni. Le differenze di livello comunque si vedono"

20.20 - Dopo aver eliminato in agosto l'Udinese, al Benevento non riesce l'impresa di schiantare un'altra squadra di Serie A. L'Inter è troppo superiore alla squadra di Bucchi che comunque va in gol con Insigne e Bandinelli. Tra poco il tecnico dei sanniti, Cristian Bucchi, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com