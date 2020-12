live Benevento, Inzaghi: "2020 da sogno, ma il Cagliari di Maran sia un esempio"

vedi letture

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, pronto a commentare il successo in casa dell'Udinese che consentirà ai giallorossi di cambiare radicalmente obiettivo rispetto ad inizio stagione, come confermato dal +8 sulla terzultima. Potrete seguire la diretta testuale su TMW, basterà ricaricare la pagina premendo f5.

Ore 23:20 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Gara preparata bene, lettura giusta della gara, subentranti che hanno inciso anche con un modulo diverso. Soddisfatto?

"Abbiamo perso un giocatore straordinario come Hetemaj e non ha influito. E' successo anche la settimana scorsa, quando è mancato Schiattarella. In serie A devi sempre farti trovare pronto e non puoi abbassare la guardia, i risultati sono spesso sorprendenti e se non avessimo vinto stasera ci saremmo ritrovati nella bagarre. Il merito è dei ragazzi, chiunque gioca non fa rimpiangere gli assenti ed è un qualcosa di straordinario che dà senso al nostro lavoro".

2-0 ad Udine, non era semplice...

"De Paul è il calciatore più forte che abbiamo incontrato, Pussetto salta sempre l'uomo, ci sono calciatori di grande qualità ed esperienza nella squadra avversaria ma Montipò non ha effettuato quasi nessuna parata. Sono orgoglioso perchè non sarebbe stato semplice per nessuno vincere su questo campo, ancor di più perchè tanti calciatori non erano al 100% e c'erano defezioni di cui si parla poco soltanto perchè vinciamo. Ribadisco un concetto: le altre hanno fatto punti, perdere oggi ci avrebbe fatto fare un passo indietro. Siamo felicissimi di come si sia chiuso un anno indimenticabile".

2020 da sogno, nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe immaginato un qualcosa del genere...

"Stiamo vedendo quest'anno quanto sia difficile la serie B, con una bagarre in testa che si trascinerà fino al termine della stagione. Noi, a suon di record, abbiamo reso tutto apparentemente semplice e credo che l'organizzazione dimostrata nel passato campionato abbia inciso su quest'ottimo girone d'andata. Nello spogliatoio, però, ho ricordato ai ragazzi che il Cagliari di Maran, a fine dicembre, quasi pensava all'Europa League e poi ha avuto un calo piuttosto netto. Capiterà anche a noi se mentalmente staccheremo la spina e non saremo i soliti combattenti in grado di soffrire".

In cosa siete cresciuti di più?

"Nella capacità di leggere le partite e di capire che ci sono avversari forti. Se lasciavamo spazio a gente come Pussetto, Lasagna e De Paul eravamo spacciati. L'avvio è stato difficile, ma era da mettere in preventivo. Oggi siamo una squadra matura, che capisce quando osare e quando gestire. E' un dato dal quale ripartiamo".

Che mercato sarà?

"Anzitutto bisogna parlare di questi ragazzi che hanno fatto un qualcosa di straordinario. Nel 2020 abbiamo conquistato 30 vittorie, chi in B non giocava sempre sta facendo la differenza da titolare in A. E' chiaro che serviranno, eventualmente, giocatori funzionali. La società non si tirerà indietro, come sempre".

Come la vive Inzaghi un'annata così?

"Oggi voglio fare i complimenti ai calciatori, ho tolto anche il giorno di allenamento domani in segno di riconoscenza. Ogni volta che finisce una partita penso sempre a quella successiva, stavolta preferisco godermi il momento al termine di un 2020 straordinario. Sono felice di aver ripagato la fiducia del presidente e del direttore sportivo, ma anche di una tifoseria che è stata carinissima con me. Mi dispiace averli visti poco allo stadio, speriamo di poterli riabbracciare quanto prima".

Ore 23:40 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi