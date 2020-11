live Benevento, Inzaghi deluso: "Non c'è stata la solita reazione"

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a commentare la clamorosa sconfitta interna contro lo Spezia che acuisce la crisi di gioco, ma soprattutto di risultati. L'allenatore, già in passato, ha dimostrato di saper affrontare i momenti difficili e sicuramente saprà trovare la chiave giusta per risalire la china, pur consapevole che il calendario non darà una mano ai campani dopo la sosta. Tra poco la diretta testuale delle parole di Inzaghi.

Ore 20:30 - Inizia in leggero ritardo la conferenza stampa di Inzaghi che, evidentemente, si è intrattenuto all'interno dello spogliatoio per analizzare lo 0-3 con lo Spezia che rischia di complicare i piani salvezza.

20:45 - Inizia la conferenza di Inzaghi.

Come si spiega questo passo falso?

"Gli episodi non ci girano a favore, ma obiettivamente dobbiamo fare anche i complimenti all'avversario. Fa male perdere una partita del genere, era uno scontro diretto e ci tenevamo tanto a portare a casa punti prima della sosta. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capire cosa non sta funzionando".

Obiettivamente la peggior partita di questo campionato...

"Ieri, in conferenza stampa, ho rimarcato la necessità di fare una distinzione: l'anno scorso facevamo la B e ci siamo ritrovati sempre in testa al campionato, la A è un qualcosa di completamente diverso. Ci sono state delle gare in cui abbiamo colpito pali, costruito gioco e avuto il pallino in mano senza soffrire, ma basta un singolo episodio per compromettere il nostro lavoro. C'è una cosa che mi dispiace tanto: dopo lo svantaggio non ho visto il solito Benevento, quello aggressivo e capace di crederci fino alla fine. Lo Spezia è stato bravo ad approfittarne e ha segnato due reti in rapida successione che, di fatto, ci hanno tagliato le gambe".

Come si supera questo momento?

"Restando uniti, ricordando quanti sacrifici abbiamo fatto per guadagnare la serie A. Avvertiamo la vicinanza della società, dispiace per i nostri tifosi che, anche ieri, hanno dimostrato di esserci vicino al netto dell'impossibilità di essere allo stadio. Ora avremo due settimane di tempo per ricaricare le batterie e per capire cosa non stia funzionando dopo un buon inizio di stagione".

Preoccupato dal calendario?

"Sinceramente il Benevento visto oggi perderebbe contro chiunque, ricorda un po' la trasferta di Pescara della passata stagione. Fino a questo momento non ero mai preoccupato delle sconfitte, ho sempre visto un gruppo sul pezzo e pronto a vendere cara la pelle. Oggi un netto passo indietro, dettato anche dall'ottima prestazione dello Spezia. Ricarichiamo le batterie, abbiamo due settimane e non so dirvi quanto sarebbe stato importante giocare tra sette giorni senza pausa. Prepareremo al massimo il match con la Fiorentina, almeno recupereremo qualche giocatore importante".

Ore 21 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi che ha commentato lo 0-3 interno contro lo Spezia.