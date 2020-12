live Benevento, Inzaghi: "Meritavamo di vincere. Dabo parla di un rigore netto"

vedi letture

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a commentare la sconfitta patita sul campo del Sassuolo per 1-0. Il trainer giallorosso ha comunque fatto i complimenti ai suoi calciatori, capaci di calciare 30 volte verso lo specchio della porta senza trovare la via del pareggio. Potrete seguire l'intervista attraverso il live testuale di Tuttomercatoweb.

Ore 23:15 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Tanti tiri in porta, zero gol. Rammaricato?

"Sono comunque soddisfatto della prestazione della mia squadra, abbiamo dato tutto quello che potevamo e perso immeritatamente. Ci hanno punito sull'unico cross che ci hanno fatto e ci dispiace, ma è stato un ottimo Benevento. 30 tentativi, 10 tiri in porta, una traversa, due miracoli del portiere: cosa vuoi dire a questi ragazzi? Anche in undici contro undici, contro un avversario fortissimo, avevamo tenuto bene il campo".

Cosa le è piaciuto di più?

"Sicuramente la prestazione globale, soprattutto in undici contro undici. La squadra ha dato tutto, non posso chiedere di più. Non sempre i portieri avversari faranno 6-7 miracoli, forse è mancata un po' di cattiveria. Non concedere nulla al Sassuolo, secondo in classifica e ben rodato da anni, è una grossa soddisfazione che aumenta il rammarico. Ma la settimana prossima avremo subito la possibilità di riscattarci"

Avete recriminato per la mancata concessione di un rigore, come commenta l'arbitraggio?

"Dabo mi ha detto che c'era un rigore netto, rivedo le immagini ora insieme a voi e preferisco non commentare. C'è il VAR, a me tocca parlare di aspetti tecnici. E vado a casa rammaricato, ma molto soddisfatto".

State recuperando giocatori importanti, anche il Sassuolo vi ha fatto i complimenti...

"Batto su un concetto: undici contro undici non abbiamo mai sofferto, a cospetto di un avversario che forse si nasconde ma ambisce all'Europa. Non dimenticatevi che siamo una neopromossa, venuta su questo campo a fare 30 tiri in porta contro una squadra che si è difesa bene e con un portiere che ha parato tutto. Se curiamo solo la fase difensiva retrocediamo, oggi ero convinto di portare a casa il risultato. Non si è vista nessuna differenza contro gente del calibro di Ferrari, Locatelli e Berardi che gioca in Nazionale. Meritavamo di vincere, abbiamo addirittura perso. Ma va bene così, voltiamo pagina e prepariamo la prossima".

Ore 23:25 - Finisce qui la conferenza stampa di Inzaghi