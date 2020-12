live Benevento, Inzaghi: "Non fermi per caso Fiorentina e Juve, siamo una realtà"

vedi letture

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, pronto a commentare la partita pareggiata per 0-0 dal suo Benevento sul sempre ostico campo di Parma. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttomercatoweb, per ricaricare basterà premere f5.

Ore 17:50 - Arriva mister Inzaghi.

Come commenta questa partita?

"Ieri non ho voluto dare alibi ai miei ragazzi, ma le assenze pesano ed è un dato di fatto. Il Parma ha valori tecnici che non c'entrano nulla con la lotta salvezza, non lo ritengo uno scontro diretto. Quando affronti Gervinho e altri attaccanti di altissimo livello non è mai facile, per fortuna la fase difensiva è stata fatta in modo perfetto e non abbiamo corso alcun pericolo. Anzi, con un pizzico di lucidità in più nelle ripartenze potevamo addirittura sbloccare lo 0-0. Non possiamo prescindere dalla compattezza, i nuovi si stanno integrando meglio con chi c'era già e il livello raggiunto mi rende molto soddisfatto".

C'è rammarico per qualche punto in meno che avreste meritato?

"Con qualche punto in più eravamo in zona Champions. Battute a parte, la cosa che mi rende orgoglioso è vedere un Benevento compatto, che lotta su ogni palla e che ha l'atteggiamento giusto. Come se non fossimo una neopromossa o una matricola. La difesa non è diventata imperforabile improvvisamente, c'è un lavoro che parte da lontano e che nasce in primis dal lavoro dei nostri attaccanti. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi, ribadisco che il Parma ha qualità non indifferenti dal centrocampo in avanti e, con giocatori adattati o al rientro, siamo riusciti a non rischiare nulla. Non ho mai parlato delle assenze, ma dentro di me c'era qualche preoccupazione. Oggi, invece, posso permettermi di mettere Di Serio o qualche altro giovane: so che mi darebbero grosse garanzie".

Dispiaciuto per non averla vinta?

"Rammaricato no, ma ero convinto che i tre punti fossero alla portata. Nel secondo tempo siamo cresciuti esponenzialmente, qualche volta creando la superiorità numerica. Sono molto soddisfatto, guardare il pelo nell'uovo oggi sarebbe ingeneroso. Resta un punto prezioso contro una squadra di valore".

Quanto è importante avere giocatori che sanno ricoprire più ruoli?

"Molto. Ionita ha fatto il centrocampista centrale per la prima volta e si è comportato benissimo, altri giocatori hanno mostrato duttilità e questo ci consente di non dare punti di riferimento ai nostri avversari. Talvolta impostiamo a tre, in altre circostanze preferivamo allargare sulle corsie laterali. L'importante è avere le idee chiare, identità e concetti. Come ho detto prima, l'integrazione tra nuovi e vecchi sta permettendo a tutti di capire che tipo di mentalità serve per arrivare alla salvezza".

Cosa è cambiato dopo la sosta?

"C'è stata una prima fase d'assestamento, in cui comunque abbiamo battuto Sampdoria e Bologna con intraprendenza. La conoscenza reciproca ci ha aiutato, la strada era tracciata e forse l'abbiamo imboccata con un paio di partite di ritardo. L'importante, però, è che il Benevento sia diventato una squadra. Potremo perdere, potremo vincere, ma a livello mentale stiamo crescendo e ce la giocheremo sempre. Dopo aver affrontato Fiorentina e Juventus temevo un rilassamento o un appagamento, invece siamo stati bravi e faccio ancora i complimenti ai ragazzi".

Liverani ha detto in sala stampa che il Benevento ha tolto la profondità grazie alla vostra capacità di difendervi bassi, è bello vedere che tatticamente snaturate il modo di giocare degli avversari. E' d'accordo?

"Analisi giusta. La profondità andava tolta per forza, altrimenti i loro attaccanti ci avrebbero fatto male. La nostra caratteristica, in questa fase, è subire poco creando qualcosa di interessante. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare. Noto anche un certo rispetto da parte degli avversari: siamo organizzati, i ragazzi lavorano bene, io e il mio staff cerchiamo di trasmettere il massimo. Sono loro che fanno la differenza, non vinci a Firenze o pareggi con la Juventus per caso".