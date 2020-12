live Benevento, Inzaghi: "Siamo in emergenza, ma nessun alibi"

vedi letture

Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domenica pomeriggio allo stadio Tardini che mette in palio punti fondamentali in ottica salvezza. Su TMW la diretta testuale dell'intervista, per ricaricare la pagina premere f5.

Ore 18:20 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Mister, partiamo da un punto sull'infermeria e dalla condizione psicofisica della squadra dopo il pareggio con la Juventus...

"Non è stata una settimana semplice, purtroppo siamo in emergenza. Non mi piace aggrapparmi ad alcun tipo di alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e si aggiungono agli infortuni di Caldirola e Maggio. Sinceramente, però, chiunque è sceso in campo ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo".

Possibili nuovi soluzioni tattiche?

"Non è il modulo che fa la differenza. Un vice Schiattarella in teoria c'è, è Viola ma non ce lo abbiamo. Potremmo giocare col centrocampo a due, Ionita ed Hetemaj possono farlo e, nei prossimi due giorni, valuteremo la soluzione migliore. Non siamo abituati a piangerci addosso, vogliamo fare una grande partita".