Benevento, Inzaghi: "Siamo una bella realtà, non c'è bisogno del turnover"

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani pomeriggio contro il Genoa. In caso di vittoria, i giallorossi potrebbero aumentare esponenzialmente il vantaggio sulla zona retrocessione, ma il mister sta predicando prudenza ricordando a tutti quanto sia folta la concorrenza nella zona destra della classifica. La redazione di TMW vi offrirà la diretta testuale della conferenza, per ricaricare la pagina premere f5.

Ore 18:12 - comincia la conferenza stampa di Inzaghi.

Come sta Moncini?

"Lo abbiamo recuperato in extremis, si è allenato oggi con la squadra è sta bene. Viene da qualche settimana di inattività, ma averlo in panchina pronto per 15-20 minuti è un qualcosa di molto importante per noi".

Quale soluzione per sostituire Schiattarella?

"Il Genoa verrà da noi con il 4-4-2, potremmo avere una coppia davanti alla difesa. Ci sono tante soluzioni, la squadra sta bene e questo mi consente di gestire il gruppo con grande serenità".

Sta pensando al turnover?

"Devono giocare quelli che stanno meglio, la squadra non è stanca e vedo i calciatori in condizione psicofisica ideale. Farò giocare chi penso potrà dare una mano dall'inizio, la gestione forse ci sarà mercoledì prossimo. In cinque giorni abbiamo recuperato bene, senza dubbio non ci saranno stravolgimenti importanti",

Tempi di recupero per Maggio e Caldirola?

"Se ne parlerà l'anno prossimo. Sono due giocatori importanti, ma saranno assenti nelle prossime due gare. Come sapete hanno avuto infortuni abbastanza seri, appuntamento rimandato al 2021".

Cosa pensa del Genoa?

"In queste ultime partite mi sembra una squadra in grande ripresa, non mi sarei mai aspettato di vederli in quella posizione di classifica. In passato ha sicuramente influito l'emergenza Covid, un aspetto da non sottovalutare. Ultimamente avrebbero meritato di vincere contro il Milan, hanno messo in grossa difficoltà la Fiorentina e la Juventus. Per ottenere un risultato positivo occorrerà scendere in campo come la mentalità giusta, senza sottovalutare un Genoa composto da giocatori di grandissima esperienza".

Un ex attaccante come lei cosa si sente di consigliare a Lapadula che non riesce a segnare ultimamente?

"Se un attaccante ha le occasioni vuol dire che sta bene e che si sta facendo trovare pronto, mi preoccuperebbe se fosse avulso dal gioco e non calciasse verso la porta. Sono molto soddisfatto del rendimento del reparto offensivo, è anche grazie al loro sacrificio in fase di non possesso che abbiamo migliorato il rendimento. La difesa trae giovamento dal movimento di tutti, loro stanno facendo il massimo e seguono le mie indicazioni".

Le piace questo calcio spezzatino?

"Domani giocheremo alle 15, mi dispiace soltanto non ci sia il nostro pubblico perchè ci avrebbero dato una grande mano. Ci sono delle esigenze anche televisive che vanno rispettato, è certo che scendere in campo di sera e con questo freddo può farti imbattere in qualche infortunio muscolare. Ma sono situazioni uguali per tutti".

Che giudizio dà a questa prima parte di campionato?

"Ci stiamo calando sempre di più nella realtà della categoria, noto che gli avversari ci stanno affrontando con grande rispetto e che tutto il gruppo si sente partecipe di questo progetto. Basti vedere l'atteggiamento dei calciatori che entrano dalla panchina. Non dovremo mai abbassare la guardia pensando di aver già raggiunto l'obiettivo della salvezza, il Covid rende il campionato di quest'anno molto particolare e si giocherà davvero di continuo senza la possibilità di rifiatare se non per pochi giorni durante le festività natalizie. Stiamo capendo, però, cosa sia la serie A. In altri tempi una sconfitta come quella col Sassuolo avrebbe demoralizzato i ragazzi, invece è stata una partita per larghi tratti dominata che ci ha insegnato tante cose. Ad ora il giudizio è assolutamente positivo, come ho detto già in altre occasioni non sembriamo una neopromossa. Del resto non si fermano per caso avversarie come la Juve, la Lazio o la Fiorentina. Domani è un altro test importante per verificare a che punto sia il nostro processo di crescita, sono molto fiducioso".

Iago Falque in posizione più avanzata e Viola titolare sono ipotesi fattibili?

"Iago non è ancora al 100%, ma in determinati ruoli siamo coperti e quindi non dovrò inventarmi nulla nè snaturare le caratteristiche dei miei giocatori e del modulo che stiamo adottando. Quanto a Nicholas, tutti quanti noi speriamo di vederlo in campo il prima possibile, ma è stato fermo quasi 9 mesi e dobbiamo essere molto oculati nella gestione senza forzare i tempi. Il vero Viola sarà a disposizione nel 2021".

Ore 18:25 - termina la conferenza stampa di Inzaghi