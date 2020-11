live Benevento, Inzaghi: "Su Caprari l'arbitro deve fischiare. Dobbiamo migliorare nel cinismo"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.50 - Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Benevento, che cade contro il Verona sotto i colpi di Barak e Lazovic. Il tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.27 - Inizia la conferenza stampa.

Giocate bene, ma non riuscite a fare punti.

"Questo è il rammarico di oggi, al di là del rigore. Ma fino a quel momento dovevamo essere in vantaggio noi. Probabilmente dobbiamo essere più cinici, non è da tutti venire a Verona e creare così tanto. Ma dobbiamo migliorare nel cinismo".

Come valuta l'episodio di Caprari?

"L'arbitro doveva dare il rigore, non c'era gente e si è sentito il colpo. Poi il VAR valuta quello che deve valutare. Poi ci lasci anche in dieci. Complimenti anche a Silvestri, che ha fatto interventi miracolosi".

Da metà campo in giù avete sofferto.

"La squadra deve avere due fasi: quella offensiva la facciamo bene, in quella difensiva dobbiamo migliorare. In questo momento è troppo facile farci gol, ma è un problema di compattezza. Non ricordo grandi occasioni per loro, ci sono stati tre gol".

Come valuta i punti che avete in classifica?

"Abbiamo vinto due partite importanti. Non pensavo di mettere così in difficoltà il Verona, siamo stati alla loro altezza. Ma se costruisci così tanto devi essere più cinico: dobbiamo migliorare, ma abbiamo diversi giocatori alla prima stagione in A".

Cosa dovete migliorare per fare punti?

"Giocare bene deve darci fiducia, con il gioco dovremo riuscirci. Siamo una matricola, ma penso che ci stiamo facendo valere. Dobbiamo crescere perché queste partite non si possono perdere, perché abbiamo avuto predominio su tutto. Contro una squadra così forte devi cercare di essere più cinico".

23.27 - Finisce la conferenza stampa.