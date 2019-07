LIVE TMW - Berenguer: "Mi voleva l'Athletic? Chiedete a Cairo, non so nulla"

Fonte: nostro inviato a Bormio

Dal ritiro del Toro a Bormio ha parlato Alejandro Berenguer. L’esterno spagnolo, classe 1995, ha incontrato i media presenti in Valtellina dopo aver sostenuto l’allenamento mattutino agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Segui la diretta testuale LIVE su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 13.05 - Inizia la conferenza stampa di Berenguer.

In che ruolo preferisce giocare?

"Mi piace giocare all'attacco, ma con Mazzarri mi sto completando. E mi sento più forte dell'anno scorso: il mister mi sta dando fiducia, punto a segnare tanti gol".

Il gol al Milan è stato il momento più bello della scorsa stagione?

"Sì, è stato il momento più bello. Ha rappresentato il sogno di poter andare in Europa. Per fortuna ce l'abbiamo fatta comunque, ora dobbiamo passare questi turni preliminari".

Come sta procedendo la sua maturazione?

"Il primo anno mi sono dovuto abituare, poi nel secondo ho fatto molto meglio. Mi sono fidanzato con Sofia, una ragazza marocchina che ho conosciuto a Torino, e mi ha dato ancora più maturità. Sono più tranquillo, la mia vita è cambiata".

Come cambierà il modulo nella prossima stagione?

"Io devo comunque svariare su tutto il fronte offensivo, ma devo anche pensare a difendere: il mister me lo dice sempre, ho gamba per poter fare entrambe le fasi".

Pensa alla Nazionale?

"Certo, ci vorrei andare, ma la Spagna ha giocatori fortissimi. Devo ancora lavorare tanto per poter ambire a una convocazione".

Quali sensazioni avete per le sfide di Europa League?

"Loro sono fisicamente più avanti, ma l’importante sarà far correre il pallone: dobbiamo pensare solo a questo, a far correre loro".

Come avete fatto a crescere così tanto nello scorso campionato?

"Nel girone di ritorno facevamo il gol giusto al momento giusto, sono stati bravi anche i preparatori con il loro lavoro a farci rendere al meglio".

Qual è il suo rapporto con Iago Falque?

"Siamo quasi fratelli, ci capiamo sempre. E anche con Ansaldi proviamo sempre la soluzione migliore con gli scambi, siamo anche in camera insieme".

Che campionato sarà l'anno prossimo?

"La Serie A è sempre stata combattuta, ci sono Juve, Inter e Napoli che sono un po' più avanti. Ma sarà una lotta fino alla fine".

Dove deve migliorare?

"Devo andare in palestra per diventare un po' più grosso (ride, ndr)".

L'Athletic Bilbao si è fatto avanti per acquistarla?

"Chiedete al presidente, io non so nulla".

Sente di essere in una posizione diversa all'interno della squadra?

"Ogni anno mi sento meglio con il gruppo, conosco tutti e ho più fiducia in me. Quanto giocherò? Vedremo, deciderà il mister".

Cosa pensa di Millico?

"Lo vedo molto bene, sta lavorando forte: direi che è pronto per fare il salto in prima squadra. E' giovane, ma avrà un bel futuro".

Ha vinto la sua scommessa al Toro?

"A parte il primo anno, che è stato di ambientamento, dopo è andato tutto alla grande. Sto bene qui, penso solo a restare a Torino. Anche la città mi piace, però è un po' vecchia (ride, ndr)".

Ore 13.20 - Termina la conferenza stampa di Berenguer.