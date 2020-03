live Bernardeschi: "Avrei voluto giocare con Boniperti, Baggio e Zidane"

Questa volta sarà verosimilmente un viaggio nella musica, una grande passione per Federico Bernardeschi, protagonista dell'appuntamento di oggi di "A Casa con La Juve". Insieme al numero 33 bianconero, ci sarà la cantautrice Francesca Michielin. Conducono Enrico Zambruno e Claudio Zuliani, mentre gli utenti possono interagire con le loro domande in diretta.

15.00 - Comincia la diretta

Come state?

Bernardeschi: "Bene, un po' sofferente per quella che è la situazione che ci porta lontano da ciò che facevamo. Ci godiamo la famiglia".

Michielin: "Sto bene, per me è complesso perché sono di Bassano del Grappa e quì a Milano, dove mi son ritrovata quando è scoppiata l'emergenza, ho solo una casa di appoggio. Ma l'ho comunque attrezzata per fare varie cose".

Bernardeschi: "Francesca, volevo farti i complimenti. Ti stimo molto prima per l'aspetto umano e poi perché sei bravissima".

Federico, puoi suggerire un passatempo per questo periodo?

"Un po' di allenamento perché fa scaricare e non pensare, oltre che far bene alla salute. Più ti alleni e più lo vuoi fare, dunque è un buon passatempo".

Francesca quanti e quali strumenti sai utilizzare?

"Male 7-8. Ho studiato da piccola il pianoforte e poi il basso elettrico da autodidatta".

Gioco: quella volta che...

Bernardeschi: "Ero a fare il safari in Africa, mi hanno portato dentro la loro cultura: momento toccante e bellissimo".

MIchielin: "L'ultima volta che ero emozionata è stato a Sanremo, ho cantato con Levante. Mi mancava la salivazione e tutto, è stato forte".

Bernardeschi: "Ho pianto di gioia per la nascita di mia figlia. Non ne parlo spesso, però devo dire che è un'emozione grande che faccio fatica ad esprimere. Quando ho sentito il suo pianto, è come se si fosse aperto tutto il mio cuore. Ho iniziato a piangere, è stata l'emozione più forte della mia vita. Ho sentito un senso di protezione verso di lei, ogni giorno quando la vedo è così".

Michielin: "Ho scritto un brano che si chiama 'Alonso' dedicato a Fernando. Non lo conoscevo, una volta sono andata a vedere il GranPremio e me l'ha presentato un suo collaboratore, è una persona dolcissima anche se sembra sanguigno in gara".

Bernardeschi: "Io sentivo quel 'dai Fede', è stata una cosa trascinata che veniva da tutto l'ambiente. Sto parlando di quel 3-0 contro l'Atletico della passata stagione".

Michielin: "Doveva essere Juve-Inter. dicembre 2017: io ho metà famiglia interista e metà juventina. Sono andata allo stadio con mio cugino allo stadio, ho urlato un sacco e il giorno dopo dovevo registrare ma non avevo voce".

Federico, tre campioni della Juve del passato con cui avresti voluto giocare

"Boniperti, Baggio e Zidane".

Uno scherzo fatto da voi

Bernardeschi: "La mia vecchia casa era con delle vetrate. Stavamo vedendo un film horror, vado in camera mia, prendo un coltello e metto le calze, esco in giardino e ho fatto uno scherzo dall'estero... non ti dico cosa è successo".

Michielin: "Metto parole a caso quando faccio le prove, inserendo i nomi dei musicisti dell'orchestra".

Federico, con chi prenderesti un caffè...

"Con Nelson Mandela, Roger Federer, Angelina Jolie, Jimi Hendrix, Nirvana, Maria De Filippi, Roberto Benigni, l'Avvocato Gianni Agnelli".

Federico, come hai reagito alla chiamata della Juve?

"Direi bene (sorride, ndr)".

Piatto preferito

Bernardeschi: "Cacio e pepe, ma non posso mangiarlo, lo gusto nella mente".

Michielin: "Pizza".

Michielin: "Volevo dire a Federico che è davvero una persona super, sempre disponibile e positivo: un vero esempio per tutti".

15.36 - Finisce la diretta