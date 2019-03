LIVE TMW - Bernardeschi: "CR7? Convinto che la sentenza vada bene"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

Fine della conferenza stampa di Bernardeschi.

Sull'essere tuttocampista. "Mi piacerebbe un sacco"

Ancora su Cristiano Ronaldo. "Lo vedo sempre molto sereno e tranquillo. Ma lo siamo tutti, sono sicuro che poi andrà bene".

Sulla pressione. "Fa parte del gioco, è giusto averla, la maglia della Nazionale è importante. Credo faccia tanto piacere a noi - ma anche a loro - il fatto che ce ne siano tanti. Un paio di anni fa si parlava del fatto che non ci fossero giovani, ora stanno venendo fuori. Speriamo nel futuro dell'Italia, che sia sempre più roseo e pieno di talenti".

Sulla Finlandia. "In Nazionale vorrei portare la consapevolezza di essere forti, come con la Juventus. Dobbiamo crederci ogni giorno, siamo giovani ma pieni di talento, forti. Dobbiamo contare su noi stessi e sul compagno di fianco".

Sull'essere fuoriclasse. "Spero di diventarlo, credo che sia il sogno mio e di tutti i giocatori. Per la Nazionale... si è vero, giochiamo bene, per le occasioni che creiamo facciamo pochi gol. Molto meglio creare e segnare poco che non creare e non segnare. Può capitare per poche partite il non segnare, alla fine il gioco ti ripaga".

Ancora su Chiesa e il mercato. "Per quanto lo vivo io, cioè quando siamo in nazionale, vedo che è migliorato moltissimo, sotto tutti i punti di vista. Lo vedo molto cresciuto. Poi io non sono con lui nel quotidiano come anni fa, gli posso solo dare un consiglio... di scegliere e di fare ciò che gli piace. Questo deve fare, al di là di tutto. Credo che a 22 anni sia abbastanza maturo, è giovane e ha tanta strada davanti. Il suo percorso lo sta facendo benissimo".

Su Chiesa. "Io ora ho consapevolezza, più dal punto di vista personale che dal punto di vista sportivo. Ci ho lavorato molto in questi anni... Federico è fortissimo, sta facendo molto bene quest'anno, gli auguro di fare ciò che vuole, questo è l'importante. Deve sentirlo lui, deve saperlo, nessuno si può permettere di entrare nel suo privato e nella sua testa. Nessuno ha mai deciso per me e credo sia fondamentale, le scelte che fai le ritrovi in futuro".

Sul dove giocare. "Non lo so, ogni mister ha delle idee, un giocatore deve rispettarle. Credo che ci siano delle squadre diverse dalle altre, la Juventus è diversa dalla Nazionale".

Sulla sconfitta contro il Genoa. "Non fa mai bene, quello è sicuro. Ma arrivavamo da una gara che ci ha levato molto sia dal punto di vista fisico che mentale. Se dovevamo perdere una partita quella giusta era questa, ma le sconfitte non fanno bene. Preferivamo non perdere, ma visto quel che è successo forse ci poteva pure stare".

Sulle emozioni di giocare contro l'Atletico Madrid. "Mi ha fatto molto piacere, questo poi cerco di trasmetterlo in campo. Quando vieni scelto devi dare tutto. Non è scontato in una squadra come la Juventus. Per quanto riguarda l'Italia credo ci siano molte personalità su cui contare. Credo di essere una di quelle, senza citare Chiellini, Bonucci, Sirigu... Ci sono tante personalità su cui fare affidamento, per far inserire i più giovani al meglio, senza fargli sentire pressione o peso della maglia azzurra".

Su cosa manca. "Ho sempre creduto fortemente nella forza della testa, credo sia fondamentale, il punto su cui basare le proprie qualità fisiche, atletiche e tecniche. Credo di dover puntare molto sulla mentalità e l'abnegazione al lavoro. Juventus? Abbiamo scritto un pezzo di storia bianconera, abbiamo messo per iscritto il valore che ha la Juve. Ora però bisogna affrontare l'Ajax, in caso penseremo alle semifinali. Sono veramente contento di questo, voglio sempre di più da me stesso, spero di continuare così e prendermi tante soddisfazioni nella mia carriera".

Sul rendimento ondivago. "Sono stato fermo due mesi per infortunio, quando rientri è chiaro che non sei al top della condizione. Il mister ci gioca, fa le battute, ma stempera l'ambiente".

Sui fuoriclasse. "Credo che ce ne siano, questo gruppo ha molti talenti al suo interno. Vanno però aspettati e fatti crescere, non giudicati subito. Quando un ragazzo è giovane gli si deve dare il tempo di poter sbagliare, di crescere, per poi far venire fuori le qualità. Ci sono tanti talenti su cui contare, sia per la Nazionale che per il calcio italiano".

Sul ruolo eventuale di mezz'ala. "Quando vai ad affrontare qualcosa di nuovo devi metterci con la testa e con l'intenzione. Io credo che potrei farlo, ma valuterà il mister dove farmi giocare".

Sulla possibile squalifica di Cristiano Ronaldo. "Per me è qualcosa di folle, spero si possa chiudere subito. È un campione, non si può dire di più rispetto a quello che fa in campo. Ha il carisma e la caratura del campione. Devo dire che starci a contatto quotidianamente, se riesci a vedere con occhio un po' più distaccato, riesci a imparare davvero tante cose".

Sulla Nazionale. "Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Si è creato un bellissimo gioco, ci siamo divertiti sia in campo che chi ci guardava. Dobbiamo ancora prendere quell'esperienza che un po' ci manca per la giovane età. È la strada giusta per affrontare un europeo nel migliore dei modi".

Sulla mattinata trascorsa con la foto ufficiale Armani. "È un'occasione per riunirci e per fare qualcosa di diverso. Ci sono più battute, scherzi. È stato molto particolare, siamo un bel gruppo".

Alle 13.45 è prevista la conferenza stampa di Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo della Juventus, al centro tecnico di Coverciano, in vista delle sfide con Finlandia e Liechtenstein.