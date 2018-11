LIVE TMW - Betis, Mandi: "Milan? Tutti pericolosi, anche i difensori fanno male"

Fonte: inviato a Siviglia

Aissa Mandi, difensore del Milan, in conferenza stampa;

Chi ti preoccupa?: "Un po' tutti, sono tutti forti. Bisogna fare attenzione a tutti i giocatori. Abbiamo visto che anche i difensori possono segnare, è una squadra completa che dopo la partita contro di noi le hanno vinte tutte"

L'impegno col Barcellona non rischia di distrarvi?: "Pensiamo partita dopo partita, adesso c'è una qualificazione da ottenere contro il Milan. Al Barcellona ci penseremo dopo"

Come ti è cambiata la vita da quando giochi al Betis? "La vita non so, da calciatore tantissimo. Stiamo giocando molto bene e bisogna godersi il momento".

Differenze fra Liga ed Europa League come pressione?: "Non cambia tanto rispetto alla Liga, perché anche la Liga è vista in tutto il mondo"