LIVE TMW - Betis-Milan, Gattuso sceglie il 3-5-2. Betis con Sanabria

19.35 Queste le formazioni ufficiali della gara delle 21:00 tra Betis Siviglia e Milan. Segui il live della partita su Tuttomercatoweb.com e gli aggiornamenti sulle colonne del nostro sito. Il live pre-gara si conclude qui.

Betis Siviglia (3-5-2): Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Lo Celso, William Carvalho, Canales, Junior Firpo; Joaquin, Sanabria.

Milan (3-5-2): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso, Cutrone.

19.18 - - Buone notizie per Rino Gattuso dall'infermeria di Milanello. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, cresce sempre di più l'ottimismo in casa rossonera di poter avere a disposizione Gonzalo Higuain per la sfida di domenica sera contro la Juventus.

18.29 - Momenti di tensione in quel di Siviglia: nella notte si sono registrati tafferugli tra le tifoserie. Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo, una ventina tra ultrà rossoneri e biancoverdi sarebbero stati fermati e identificati dalla polizia locale dopo alcuni disordini nel cuore della città, nella zona della Cattedrale. Tutti avrebbero però manifestato una "attitudine pacifica", secondo quanto riferito dal portale online del quotidiano iberico. Dispiegati 550 agenti di polizia per una gara considerata a rischio.

17.10 - Come riferisce il nostro inviato a Siviglia, alle 16.30 è iniziato il ritrovo dei tifosi del Milan presso i Jardin de Murillo, in pieno centro a Siviglia. Da lì poi partirà il corteo per lo stadio Benito Villamarin. Sono attesi almeno 4000 tifosi rossoneri (MilanNews.it).

16.35 - Il sito ufficiale del Milan riporta una curiosa notizia sull'Europa League 2018-2019 della formazione rossonera: tutti i cinque gol realizzati dai rossoneri in questa edizione sono infatti arrivati su azione, dentro l'area di rigore e nel secondo tempo.

15.30 - Gonzalo Higuain al lavoro per domenica sera. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante argentino - che non è partito per la trasferta di Siviglia per sfidare il Betis - è rimasto a Milanello con l'obiettivo di esserci contro la Juventus nel big match della dodicesima giornata di Serie A.

15.00 - Arrivano conferme in merito alla formazione del Milan per il match di questa sera. I rossoneri scenderanno in campo con il 3-5-1-1 ipotizzato alla vigilia, con Borini esterno di centrocampo e la linea di difesa formata da Zapata, Musacchio e Rodriguez. Nel Betis invece persiste il dubbio fra Lo Celso e Guardado.

14.00 - E' iniziato da pochi minuti il pranzo UEFA a Siviglia tra il dirigente del Milan Leonardo, Rafael Gordillo, rappresentante del Betis, e i delegati UEFA. Leggi la news, CLICCA QUI

13.50 - Secondo quanto riferito da MilanNews.it a Siviglia, la delegazione rossonera ha fatto il suo arrivo al consueto appuntamento del pranzo UEFA, sempre in programma il giorno della partita.

13.35 - Secondo quanto riferisce Milannews.it, nel Betis che affronterà questa sera il Milan, c'è un dubbio a centrocampo: sono infatti in ballottaggio per una maglia da titolare Guardado e Lo Celso.

12.50 - BETIS, FATTORE CAMPO SI RITORCE CONTRO. In una squadra che, tolto il successo a San Siro e la vittoria nel derby, sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, la presenza di un giocatore di grande esperienza internazionale come Joaquin non può che far bene. Leggi la news, CLICCA QUI

12.00 - CUTRONE UNICA PUNTA. Patrick Cutrone si riprende le chiavi dell'attacco del Milan. L'infortunio di Gonzalo Higuain lo tiene fuori dalla sfida di questa sera a Siviglia con la speranza di averlo recuperato per la Juventus, partita per la quale l'argentino, siamo certi, farà di tutto per esserci. Leggi la news, CLICCA QUI

11.10 - RASSEGNA STAMPA. Spazio sulla prima di Tuttosport anche all'impegno di questa sera in Europa League del Milan contro il Betis Siviglia. "Cutrone fai il Pipita!" titola il quotidiano sportivo che poi scrive: "Rossoneri a Siviglia senza Higuain. La Lazio riceve il Marsiglia: se vince è qualificata".

11.00 - RASSEGNA STAMPA. "Milan, una Coppa da aggiustare", titola così il Corriere della Sera nelle sue pagine interne. Col Betis serve il controsorpasso. Higuain non c'è, gioca Suso alle spalle di Cutrone. Gattuso: "Le vittorie fanno allenare meglio, la palla peso meno. C'è un bel clima, si lavora più tranquilli, ma si può migliorare ancora. Juventus? Non ci pensiamo".

10.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI.

BETIS (5-3-2): Pau Lopez; Barragan, Mandi, Bartra, Sidnei, Firpo; Joaquin, Carvalho, Canales; Leon, Sanabria. A disposizione: Robles, Feddal, Francis, Tello, Lo Celso, Guardado, Loren. Allenatore: Quique Setien.

MILAN (3-5-1-1): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone. A disposizione: G. Donnarumma, Romagnoli, Abate, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

10.25 - SETIEN VUOLE RESTARE IN VETTA. Quique Setien non ha alcuna intenzione di cedere il primo posto: "Anche un pari sarebbe un buon risultato ma puntiamo alla vittoria, considerando che se l'Olympiacos non dovesse vincere saremmo qualificati. Ma non sto pensando a questo, proveremo a fare una partita come quella d'andata e vincere", ha spiegato il tecnico del Betis nella conferenza stampa della vigilia.

10.15 - La sconvolgente sconfitta di due settimane fa sembra ormai un lontano ricordo per il Milan, che nel frattempo ha cancellato il momento-no battendo Sampdoria, Genoa e Udinese. Anche la panchina di Gennaro Gattuso pare aver ritrovato stabilità, ma c’è da risistemare la classifica del girone F di Europa League: il Betis, dopo la vittoria a San Siro si è appropriato della vetta, e ai rossoneri servono assolutamente i tre punti per riscavalcare i biancoverdi e distanziare l’insidioso Olympiacos.

10.05 - LA CLASSIFICA. Questo la graduatoria del raggruppamento

Betis Siviglia 7

Milan 6

Olympiacos 4

Dudelange 0

10.00 - Amici di TMW, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale in vista di Betis-Milan, sfida valida per il quarto turno di Europa League. Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!