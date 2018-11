LIVE TMW - Betis, Setién: "Soddisfatti del pari ma abbiamo sprecato troppo"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il tecnico del Betis, Quique Setién, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'1-1 contro il Milan:

"Credo che abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo eccellente, i loro cambi nella ripresa ci hanno fatto male ma ci siamo riorganizzati e non credo che abbiamo rischiato tanto. Nel primo tempo meritavamo un gol in più, avendo sprecato altre due occasioni e poi quei 20-25 minuti che hanno avuto loro gli hanno dato la carica. Noi ci siamo ripresi e abbiamo provato a vincere la partita avendo altre occasioni, con Tello e Junior. Siamo soddisfatti del pareggio che ci mantiene al primo posto permettendoci di essere ottimisti in vista delle ultime due partite. All'inizio pensare di poter prendere 4 punti a una squadra così non era facile".

Si sente danneggiato dall'arbitro?: "Dovrei rivedere qualche azione ma non credo che sia stato determinante".

Spazio al Barcellona: "Ho visto che la squadra ha finito bene fisicamente. Ha giocato fino alla fine molto bene. Ci sono giocatori più stanchi e abbiamo fatto un po' di turnover. Ci sono giocatori che non hanno giocato oggi e potrebbero giocare domenica a Barcellona".

Questo pari è importante per il morale: "Sicuramente. La sensazione in generale è molto positiva e questo è quello che ci fa da stimolo. Siamo soddisfatti perché i giocatori sono stati concentrati nel lavoro. Un peccato non aver concretizzato meglio ma è tutta la stagione che ci capita".

Gattuso ritiene il Betis favorito per la vittoria del girone: "Siamo stati superiori in questa fase a gironi, anche contro Olympiacos e Dudelange. Adesso affrontiamo una squadra che ha vinto 19 campionati negli ultimi 22, per cui dobbiamo stare attenti perché in una loro giornata di grazia ci possono battere".