LIVE TMW - Biraghi: "Futuro in una big? Già detto no al Milan in passato"

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Mentre prosegue il lavoro sul campo degli uomini di Montella, nel quarto giorno di ritiro a Moena, tocca a Cristiano Biraghi parlare in conferenza presso la sala stampa del centro sportivo Cesare Benatti. A breve, il terzino al momento out per un infortunio subito nel finale di stagione, incontrerà i giornalisti per parlare anche di mercato.

12.35 - Inizia la conferenza

Ha chiesto a Montella del futuro?

"Sono concentrato sul recupero. Ho parlato con Pradè che mi ha detto che faccio parte del progetto e sono contento. Ho rifiutato il Milan l'anno scorso e non penso al futuro. Io voglio un progetto serio e a Firenze sto bene. In testa ho solo il ginocchio e voglio recuperare il più in fretta possibile. Non vedo l'ora di rientrare".

Il nuovo progetto?

"Per me era serio anche quello vecchio, altrimenti sarei andato via. Ora c'è grande entusiasmo ed è una buona base per ripartire. Ci vuole pazienza. C'è da formare la squadra. C'è chi va via e chi rimane. Noi che siamo qui, lavoriamo al massimo. Il gruppo è entusiasta. Abbiamo recuperato ciò che avevamo perso l'anno scorso".

Cosa dirà a chi arriva in viola?

"L'anno scorso abbiamo cercato di capire cosa non andava. La sconfitta in Coppa Italia ci ha fatto male. Penso che quest'anno sarà l'anno zero. Dobbiamo cancellare ciò che è stato tenendoci dentro la voglia di rivalsa dopo la fine dell'anno scorso. Quelli che arrivano devono calarsi subito nella realtà e nel gruppo che abbiamo creato. La squadra rispecchia la città: non molla mai e suda per la maglia".

Cosa significherebbe perdere Chiesa?

"E' un giocatore importante e non lo dico certo io. In Nazionale non abbiamo parlato di questo. E' importante, non l'ho più sentito. Lui deve pensare a cosa deve fare perché è molto ambito da squadre di livello internazionale. Farà una scelta al massimo della correttezza nei confronti di tutti. Sarei contento però se rimanesse con noi".

Cosa ci può dire delle sue condizioni atletiche?

"Penso di rientrare in gruppo giovedì e dunque non ho perso tanto della preparazione. Mi sto allenando dall'8 giugno a Firenze. La condizione quando tornerò dall'America sarà ottimale. Voglio spezzare una lancia in favore dello staff medico perché hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo uno staff medico invidiabile".

Quale modulo preferisci?

"Io sono un uomo di fascia e le caratteristiche sono quelle sia se faccio il quarto a sinistra o il quinto, non mi cambia niente".

12.42 - Termina qui la conferenza