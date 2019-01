LIVE TMW - Birsa: "Cagliari piazza importante. Onorerò la maglia"

© foto di Federico Gaetano

Il neo giocatore del Cagliari, Valter Birsa, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione.

Ci racconta la trattativa che l'ha portata qui?

"È stato tutto abbastanza veloce, da quando l'ho saputo non ci è voluto molto tempo. Questa è una piazza importante, si vedeva subito anche quando la affrontavo da avversario. Lo stadio è sempre pieno e i tifosi sono sempre vicini alla squadra. Poi la società è ottima e ha un progetto importante. Questa città se lo merita".

È pronto a dare una mano in zona gol e su punizione?

"Spero di sì. Dobbiamo tirare di più ma soprattutto dobbiamo pensare a segnare.

Ha scelto il suo nuovo numero?

"Sì, il 14, quello che avevo da bambino. Spero di onorare al massimo questa maglia".

Cos'è successo al Chievo?

"Gli auguro di fare bene, le cose quest'anno sono andate male ma spero che si possano aggiustare".

In passato è stato vicino al Cagliari?

"Sì, ci sono state trattative ma l'importante è che oggi sono arrivato qui".

Cosa ha di diverso da Castro?

"Quasi tutto, abbiamo giocato anche insieme. Lucas è un ragazzo a cui sono legato, mi sono sempre trovato bene con lui e con le sue caratteristiche in campo. L'importante è che si trovi il giusto equilibrio. La cosa che mi auguro è che la mia avventura possa iniziare con una vittoria".

Ha pensato anche al mare quando ha scelto Cagliari?

"Sinceramente no, però giocare al caldo sarà una novità per me. Per prima cosa spero di sentire il calore dagli spalti".

Ha parlato con Maran prima di arrivare?

"No. Con lui sono cresciuto tanto. All'inizio in Italia ho trovato alcune difficoltà ma con la mia voglia di fare bene sono riuscito a migliorare, trovando il giusto spirito che mi mancava. Sono riuscito a fare qualcosa di giusto nella mia carriera qui in Italia. La mia testa ha funzionato".