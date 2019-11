LIVE TMW - Bjelica: "Solo vittoria con il City. Dopo il 2-0 è finita"

© foto di PHOTOVIEWS

23.05 - Fra poco la conferenza di Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria, dopo la sfida contro l'Atalanta, persa per 2-0 dai croati a San Siro.

Prende la parola l'allenatore. "L'Atalanta è stata migliore di noi, ha vinto con merito, sono arrivati sulla prima e sulla seconda palla. Abbiamo la possibilità di arrivare secondi o terzi, nell'ultima partita, avremmo firmato per essere in questa condizione".

L'approccio ha condizionato la partita? "Abbiamo fatto degli errori ingenui, come con il Manchester City. Nei primi dieci minuti eravamo insicuri, abbiamo tentato di fare cose complicate. Dopo il 2-0 la gara è finita, abbiamo deciso di non rischiare ulteriormente per non complicare l'ultima partita del girone".

Nell'ultima giornata mancheranno Peric e Theophile-Catherine. "Cercheremo una soluzione".

C'è un po' di rammarico per come è andata con lo Shakhtar oppure dovevate fare meglio oggi? "Le due partite contro Shakhtar avremmo potuto vincere, con quattro punti in più la situazione sarebbe stata differente. Questo è calcio, dobbiamo accettare. Speriamo di vincere, nell'ultima rischiamo tutto, giochiamo contro il City ma nelle ultime due partite abbiamo visto che si può giocare con il City, lo stadio sarà pieno, molto motivati. Non abbiamo nulla di perdere, potevamo solo vincere, come oggi l'Atalanta. Giocare così è più facile. Non mi serve il punto, crederemo fino alla fine, ci crederemo. Questa squadra ci crederà".

23.15 - Finisce la conferenza stampa di Bjelica.